指柯「一人帶一個黨好辛苦」　侯友宜：我邀請白色力量實現政黨輪替

記者蘇晏男／新北報導

2024大選競選期間，國民黨與民眾黨經歷「藍白合」紛擾，如今（12日）倒數不到24小時，國民黨總統候選人侯友宜表示，一定要記得藍白合作的過程，不管民眾黨總統候選人柯文哲怎麼侮辱、糟蹋他，甚至抹紅，他都沒有說過一句壞話，也把它吞下去。侯還說，民眾黨正在長大進行式，「一人帶一個黨，好辛苦啊」，而國民黨是團結改革進行式，不斷地改革、不斷地進步中。

▲侯友宜出席選前之夜。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜、副總統候選人趙少康的「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會12日晚間8時在新北市板橋第一運動場前廣場登場。侯友宜致詞時說，大家好好看一看三黨的差異，人人都知道民進黨黑金貪腐進行式，民眾黨正在長大進行式，「一人帶一個黨，好辛苦啊」，而國民黨團結改革進行式，不斷地改革、不斷地進步中。

侯友宜表示，這個時刻，第四次的政黨輪替，他要邀請白色的力量共同來打拼，在關鍵的時刻集中選票，政黨要輪替，人民才會信任。

對於柯文哲未表態將來是否綠白合，侯友宜說，綠白合不叫政黨輪替，民進黨是一個非常團結的政黨，所以集中選票投給最強的3號， 侯友宜、趙少康才能讓民進黨下台。



侯友宜說，藍白合作沒有成，「我們用選票來完成」，用藍白人民合作，終結綠色貪腐、實現聯合政府。一定要記得藍白合作的過程，不管柯文哲怎麼侮辱、糟蹋他，甚至抹紅，他都沒有說過一句壞話，也把它吞下去。

侯友宜強調，「為了這個台灣能夠更好，我可以忍耐，為了政黨輪替，我可以吞下去」。 蔣渭水曾說「同胞須團結，團結真有力」，所以不分藍和白，大家團結才能夠實現政黨輪替。