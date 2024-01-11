民進黨指李眉蓁「找幫派老大介選」喬事還偷錄音　她不忍提告了

▲李眉蓁今日到橋頭地檢署按鈴提告議長康裕成、議員湯詠瑜等3人涉嫌違反選罷法。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨高雄市黨部昨(10日)開記者會指控，國民黨左楠立委候選人李眉蓁涉嫌利用「四海老大」名號介入選舉。李眉蓁表示，此作為已經超越了她容忍的界線，不能再吞忍，為正視聽，今日到橋頭地檢署按鈴提告舉行記者會的議長康裕成、議員湯詠瑜等3人涉嫌違反選罷法。

國民黨高雄市黨部日前指控，民進黨左楠立委候選人李柏毅，去年10月底被網路粉專爆料與年輕辣妹網紅合照，李柏毅雖強調對方是「朋友女兒」，還說朋友（家長）氣得要提告，不料，少女的親生媽媽「李小姐」，主動到李眉蓁粉專留言，表示她和女兒生父根本不認識李柏毅，且李柏毅在她女兒未成年時就經常約她到招待所喝酒，並徹夜未歸。

對此，李柏毅反擊表示，國民黨候選人選情告急，藉全黨和側翼接連抹黑攻擊，卻都是沒有證據內容的誹謗，已針對這些惡意誹謗進行提告，以正視聽。

▲民進黨高雄市黨部昨日舉行記者會，指控李眉蓁找四海老大介選又抹黑。（圖／記者許宥孺翻攝）

而民進黨高雄市黨部昨日也針對此事，反控李眉蓁涉嫌利用「四海老大」名號，導致當事者母親心生畏懼，以取得不正確資訊來編劇。同時出示疑似是當事者（女兒）與其母親的對話，內容母親就提到「所有事件都不是我願意的～四海老大請我去喝咖啡，我不知道他們這樣PO」。

對話中，當事者母親還提到，「她們昨天請一個四海老大約我出去的」、「那些他們偷錄的」、「有請他們不要PO但是他們還是玩弄我們」，對方事後更威脅「極力搶救中！到此為止，不要再發言！」暗示要全力幫忙李眉蓁選情。

▼民進黨高雄市黨部提供疑似當事者與母親的對話。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，李眉蓁今日前往橋頭地檢署按鈴提告10日舉行記者會的議長康裕成、議員湯詠瑜，以及1月11日在通訊群組散發不實圖卡的陳律妃3人，涉嫌違反選罷法意圖使人不當選。

李眉蓁指出，少女的媽媽對李柏毅帶壞女兒不諒解，主動到李眉蓁臉書上留言，後來雙方透過媽媽認識的朋友安排見面，媽媽親自說出事實，也同意錄音公布。沒想到真相曝光後，李柏毅不敢回答有沒有帶未成年少女去招待所喝酒？徹夜未歸做了什麼事？

李眉蓁說，李柏毅反而透過民進黨議員的惡劣操作，把「媽媽爆料」扭曲成黑道介入，更製作誣指李眉蓁「派出四海老大，讓支持李柏毅的民眾心生恐懼」、「李眉蓁的名字總是與黑道掛在一起」等不實圖卡，在民進黨議員與一般民眾群組裡流傳。

李眉蓁強調，選舉以來她都是從事正面陽光的選舉，但這次民進黨的作為已經超越了她容忍的界線，不能再吞忍，因此果斷提告，以正視聽。