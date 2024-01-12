觀察／從棄柯保侯到藍綠對決　侯友宜最後一哩路走「新中間路線」

▲2024侯友宜選前之夜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

2024總統大選最後決戰時刻，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（12）晚舉辦「贏回中華民國」選前之夜造勢大會，全場除了猛攻民進黨之外，更頻催「棄柯保侯」，侯友宜批柯文哲「綠白合」就不是政黨輪替，還酸民眾黨是一人政黨「好辛苦」。此外，儘管前總統馬英九未到場，但主辦方稱與會者破25萬，顯然未受影響，且侯友宜致詞表示堅決主張捍衛國安，與馬所說的「防禦無用論」大不相同，可以說，非典型的侯康配今晚帶領國民黨走出一條台灣中間路線。

「造勢」是台灣大選中的傳統策略，而選戰中，「氣勢」是足以影響選情走向的關鍵元素，一場選戰中，哪個陣營的「氣」是盛是衰，都得以讓選民及媒體嗅出風向，居於下風的想透過造勢來逆轉，領先者也想透過氣勢拉開與競逐者的差距。國民黨本次選戰前有民進黨、後有民眾黨，為了力拚「棄柯保侯」進而形塑「藍綠對決」，就是要靠藍軍基本盤加上非綠選民的期待下架民進黨。

▲2024侯友宜選前之夜。（圖／記者湯興漢攝）

選前之夜，不僅是造勢的最後機會，更要把過去一年所有的氣勢在今晚凝聚到最高點。早在8點開場之前的7點40分，主持人謝龍介就宣布現場群眾人數已經上修到20萬人，當侯友宜完成大進場之後，現場更宣布人數達到25萬人，創下藍軍在本次大選中人數最多的造勢紀錄。

為了催動「棄柯保侯」，只見謝龍介頻喊拼棄保，籲現場支持者開手機觀看侯友宜YT直播，盼能從線下拼到線上，不讓柯文哲專美於前。黨主席朱立倫亦稱，不管過去的小恩小怨，明天要把每一票都催出來；並意有所指地說，不管是新北、高雄、台中造勢，侯友宜都是最大場；言下之意，侯的氣勢就是「超柯趕賴」。趙少康致詞更直斥，柯當8年台北市長一條捷運都沒蓋，卻畫了3百多公里紅線，疾呼計程車司機票投侯友宜。

侯友宜致詞時表示，真的不知道民眾黨柯文哲的路線是什麼，但是歡迎白色力量加入，他也請支持者比較三黨的差異，稱民眾黨正在長大，但是一人政黨「好辛苦」。侯也批，柯文哲要「綠白合」，但這樣就不是政黨輪替。侯並疾呼，藍白儘管之前無法政黨合作，但可以靠選民手中的選票來合作，未來藍白組成聯合政府。侯更引述民眾黨取名淵源蔣渭水的名言「團結真有力，同志須團結」，以此強催「棄柯保侯」。

▲2024侯友宜選前之夜。（圖／記者湯興漢攝）

除此之外，侯友宜日前在政見會承諾要走「台灣中間路線」，一方面堅持台灣民主自由制度，一方面也要讓兩岸穩定下來，而方法就是採行「3D策略」，且首要就是用加強軍備來嚇阻。然而前總統馬英九卻在接受德媒專訪時，不只提出「信習論」也提出「防禦無用論」，與侯的「台灣中間路線」背道而馳，並引發輿論譁然，且遭到綠營大肆抨擊。無奈之下，侯只好喊卡馬出席選前之夜，以免傷口繼續惡化。

不過，儘管馬英九罕見未出席國民黨選前之夜，但藍營支持者仍買單侯友宜、趙少康的「非典型國民黨」形象，只見全場一片旗海飄揚、人氣爆場，侯康配大進場整整花了將近20分鐘之久。侯致詞時強調，這是仇中抹紅與中間路線的選擇，自己沒有依賴中國，自己是台灣中間路線，堅決主張捍衛國安。就此以觀，今晚是2008年以來，國民黨總統造勢晚會首次撇開馬英九路線，由侯友宜開創了一條非典型的「台灣中間路線」。至於選民買不買單，明天開票就能見分曉。