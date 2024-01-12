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社會 社會焦點 保障人權

深陷「謝家豪宅」爭議！不還口　謝衣鳯臉專po文訴原因

▲彰化立委謝衣鳯。（圖／翻攝自謝衣鳯粉專）

▲彰化立委謝衣鳯。（圖／翻攝自謝衣鳯粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣第三選區立法委員候選人謝衣鳯，陷入「謝家豪宅」爭議時均選擇不回應，而在大選前夕，她特地錄影談論家世，並貼文臉書粉專表達心情，她也回應為何罵不還口，主因跟對手都是同鄉，即使不熟，仍有非常多共同的朋友，「大家都怎會有好話」，對於這段時間，造成溪州街上所有鄰居和長輩受到騷擾與不便，她感到非常抱歉，不曉得這樣的選舉文化何時才能結束，希望台灣民主越來越好。

謝衣鳯昨天忙完掃街拜票，她在個人臉書表示，大概也沒時間公開宣傳，還有很多話想跟大家聊聊，所以趁著行程都結束後，簡單的拍了影片，四年前握過的每雙手，讓她在國會時刻提醒自己要更努力，也希望明天投票，能再次獲得大家的肯定。

謝衣鳯表示，這四年來她很感謝鄉親給她在立法院獲得非常多寶貴的經驗，不管是法案、預算或是我們的民生議題，「辛苦是有的」，至少現在台灣交通很方便，往返選區跟立法院，搭乘高鐵是她休息或是用餐的好時刻，可是在疫情期間，就沒辦法用餐吃飯，現在就會利用搭車時間做一些文書工作。

她說，這期間在立法院，她也曾對疫苗、口罩等等，也提很多具體建議，希望政府採納，畢竟國民黨在國會是少數，大家必須知道在立法院不是吵架吵贏、打架打贏就能獲得最後協商結果，必須要以表決方式決定。所以拜託大家 能夠讓更多的國民黨的立法委員進到立法院，一起為民眾打拼，我們就在社會的角落，一起為民眾服務。

這次選舉，讓她有很大的體悟，尤其在掃街時看到溪州鄉親，那我為何不選擇攻擊對手，因為我知道大家都是同鄉，即使不熟，但兩人之間還會有非常多共同的朋友，對於這段時間，造成溪州街上所有鄰居和長輩受到騷擾與不便，也對大家感到非常抱歉。

謝衣鳯指出，不曉得這樣的選舉文化何時才能結束，希望台灣越來越好，民主也會越來越深化，當然我覺得我這樣的作法，沒有辦法獲得地方的輔選幹部的認同，應該要更強烈的反擊，但她認為在選舉期間，沒有辦法理性討論、溝通，因為大家都吵架怎麼可能會有好話，讓全台灣人都可以用智慧選擇出來，也會願意與鄉親共同來打拼。

彰化縣第三選區關鍵密碼：⓷ 侯友宜趙少康 ⓶ 謝衣鳯 ⓽ 中國國民黨

剩下一天就要投票了， 把握今天僅剩的時間， 爭取每張寶貴的選票。 今天忙完， 大概也沒時間公開宣傳， 還有很多話想跟大家聊聊， 所以昨天的行程都結束後， 簡單的拍了影片。 四年前握過的每雙手， 讓我在國會時刻提醒自己要更努力， 也希望明天投票，能再次獲得你們的肯定。

謝衣鳯發佈於 2024年1月11日 星期四
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