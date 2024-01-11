桃園男騎車擦撞女騎士　2人都慘摔！他落跑還辯「對方撞我的」

記者楊熾興／桃園報導

黃姓機車騎士（60歲）疑因未注意、擦撞前方吳姓女騎士（72歲），不但自己跌倒滑行數10公尺，吳女也倒地連人帶車向前滑行並撞上路旁燈桿，導致吳女四肢身體多處擦傷，黃男起身後將機車扶起便逕自離開現場。警方據報前往處理，並根據監視器在1小時將黃男查緝，他竟辯稱對方應該沒事他才離開現場，而且是「對方撞上我的」。

▲黃姓男子從後方擦撞吳女機車，導致其連人帶車向前滑行撞上路旁燈桿。（圖／桃園警分局提供）

▲▼黃男則肇事逃逸，並辯是吳女撞上他的。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子所及桃園交通中隊10日16時58分許獲報案，指稱在桃園區永安路往國際路方向發生機車踫撞車禍，立即派員趕抵現場，除疏導車流並協助傷患送醫治療，副所長林子傑與同仁積極調閱周邊監視器，發現肇事的黃男自己也跌倒更滑行數10公尺，起身拉起機車離去，經透過熱心民眾提供之資料，1小時內即將黃男查緝到案。

黃男表示，當時由工地下班準備回家，擦撞吳女後自己也跌倒，爬起來想說對方應該沒事即離開現場，全案依法移請偵辦。

警方呼籲，汽機車駕駛人若遇交通事故，應立即向警方報案，同時協助救護傷患，並於現場等候警方到場處理，若擅自離開恐涉及肇事逃逸，須負相關責任。