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社會 社會焦點 保障人權

桃園男騎車擦撞女騎士　2人都慘摔！他落跑還辯「對方撞我的」

記者楊熾興／桃園報導

黃姓機車騎士（60歲）疑因未注意、擦撞前方吳姓女騎士（72歲），不但自己跌倒滑行數10公尺，吳女也倒地連人帶車向前滑行並撞上路旁燈桿，導致吳女四肢身體多處擦傷，黃男起身後將機車扶起便逕自離開現場。警方據報前往處理，並根據監視器在1小時將黃男查緝，他竟辯稱對方應該沒事他才離開現場，而且是「對方撞上我的」。

▲▼黃男則肇事逃逸，並辯是吳女撞上他的。（圖／桃園警分局提供）

▲黃姓男子從後方擦撞吳女機車，導致其連人帶車向前滑行撞上路旁燈桿。（圖／桃園警分局提供）

▲黃姓男子從後方擦撞吳女機車導致其連人帶車向前滑行撞上路旁燈桿。（圖／桃園警分局提供）

▲▼黃男則肇事逃逸，並辯是吳女撞上他的。（圖／桃園警分局提供）

▲▼黃男則肇事逃逸，並辯是吳女撞上他的。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子所及桃園交通中隊10日16時58分許獲報案，指稱在桃園區永安路往國際路方向發生機車踫撞車禍，立即派員趕抵現場，除疏導車流並協助傷患送醫治療，副所長林子傑與同仁積極調閱周邊監視器，發現肇事的黃男自己也跌倒更滑行數10公尺，起身拉起機車離去，經透過熱心民眾提供之資料，1小時內即將黃男查緝到案。

黃男表示，當時由工地下班準備回家，擦撞吳女後自己也跌倒，爬起來想說對方應該沒事即離開現場，全案依法移請偵辦。

警方呼籲，汽機車駕駛人若遇交通事故，應立即向警方報案，同時協助救護傷患，並於現場等候警方到場處理，若擅自離開恐涉及肇事逃逸，須負相關責任。

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