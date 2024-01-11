職業球員助攻謝衣鳳！感謝她力挺運動產業　送簽名球陪車掃

▲球星送立委謝衣鳯簽名球贏得勝選。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

選前倒數全力衝刺，台中市長盧秀燕10日到溪湖力薦謝衣鳯，今日柏力力球星及三大有線男子排球隊送上簽名球，陪同掃街拜票祝福她高票當選；謝衣鳯表示，未來將推動修法，政府除了要加強培養運動選手外，也應該提高抵稅比例，讓運動產業成為帶領彰化的藍海產業。

北斗奠安宮前今天一早熱鬧滾滾，除了支持謝衣鳯鄉親，戰車上還有一群超級吸睛的帥哥拜票車隊，他們都是台灣職業運動球隊的選手，特別幫謝衣鳯加油打氣，其中柏力力籃球隊以及三大有線排球隊，送上他們的簽名球，祝福謝衣鳯高票當選。

為了推廣運動，服務處多年來長期舉辦各種運動比賽，像是豪神降臨籃球賽、謝言信謝林玉鶯慢速壘球賽，都是彰化縣每年的運動盛事，更大力扶植夢想家籃球隊、彰化縣柏力力籃球隊以及彰化縣三大有線排球隊，都是全國知名的球隊，球隊選手大家一齊合作，讓全國民眾都看見彰化縣的運動球隊。

柏力力籃球隊員指出，感謝謝衣鳯委員、縣議會議長謝典林對他們籃球隊的支持，讓他們在球場可以全力比賽，選舉最後關頭，他們特別來為謝衣鳯加油，也請喜歡運動的朋友，大家全力謝衣鳯；彰化三大有線男子排球隊員說，他們是彰化縣第一支企業排球隊，謝衣鳯委員就是他們的領隊，在委員的協助下，讓他們挑戰全國最強排球隊，他們很感謝委員，所以今天也前來加油，並且祝福他高票當選。

看到這麼職業選手特別來為他加油，並且跟著她一齊進行車隊拜票，謝衣鳯非常感謝，她表示，為了扶植台灣的運動產業，政府除了要加強培養運動選手外，企業以及民眾捐款，政府也應該提高抵稅比例，讓更多民間資源，一起協助台灣的運動，也讓想往運動發展的選手，有更多的出處。