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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三腳督如何勝出？　趙少康向年輕人喊話：選舉就是數學

▲▼ 國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（11）日上午舉辦國際記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲侯友宜、趙少康今日上午舉辦國際記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今召開國際記者會，外媒問到，在三腳督的情況下，藍營要翻盤不容易，如何讓選民集中選票來幫助藍營完成逆轉勝。趙少康說，選舉是數學，這是一個很複雜的問題，年輕朋友到最後一刻要想他的目標是不是要下架民進黨？要換人執政，選票就要集中、力量就要集中。

聯合早報問到，這次選舉在藍、綠對決的情況下，白營仍堅守一方，藍營要翻盤確實不容易，對年輕與中間選民進行自主棄保的策略投票，或集中選票來幫助藍營完成逆轉勝，有信心嗎？

趙少康說，他自從被侯友宜邀請擔任副手以來，他到了大概6所大學，面對面跟大學生接受他們的挑戰；也上了幾個年輕人喜歡的節目，像賀瓏夜夜秀等，兩集加起來超過200萬點閱，他認為，他跟年輕人是可以溝通的，一點障礙都沒有。

趙少康認為，年輕人基本上是很不滿意民進黨，年輕人發現民進黨執政8年後，他們的生活也沒有變得更好，風險反而更大，上戰場的可能性更多，待遇薪水也不好，所以年輕人反省，現在確實不少人是跑到柯文哲陣營，年輕人可能覺得國民黨比較老、思想比較保守。

但趙少康強調，國民黨已經不執政很久了，前年的議員選舉，以及這次立委選舉，很多的當選人或是提名人都非常年輕的，大概130，100多個人都是3、40歲的候選人。侯加入國民黨才5年，他則離開國民黨30年了，前年才回國民黨希望要改造國民黨。

趙少康說，這次選舉他們提出很多主張，柯文哲的主張他們都接納了，包括聯合政府、推內閣制等也都接納，「我甚至說如果一年之內我們沒有推動，我就辭掉副總統，我這樣的這個這樣的決心都顯示出來了」。

趙進一步分析，選舉假設是100分，賴清德大概看起來最多拿40分，剩下60分，如果跟柯營2個分掉一個35分一個25分，那就是賴清德繼續幹，「所以這是數學，這是一個很複雜的問題」。他認為年輕朋友到最後最後一刻，他會想他的目標是不是要下架民進黨？如果民進黨做得很好，過去8年做得很好，那讓民進黨繼續做；如果你覺得他做的不好，那就要換人，換人在民主政治很是很普通的很正常的這個現象，那要換人，選票就要集中、力量就要集中。

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