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法醫宣判死亡！爸媽收到兒子骨灰　「供在家3個月」發現人還活著

▲原PO說，他沒經過陰神同意就請出骨灰甕。（圖／達志／示意照）

▲家人收到兒子骨灰，才發現人竟然沒死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡23歲男子泰勒(Tyler Chase)被法醫裁定因為服藥過量身亡，屍體火化後，家人去年10月收到他的骨灰後，一直供在家中，沒想到幾個月後，他本人突然現身，把家人嚇了一大跳。

來自波特蘭市的泰勒，去年被蒙諾瑪郡(Multnomah County)法醫宣判服藥過量身亡，遺體於10月1日火化，然而3個月後，家人12月19日時被法醫辦公室通知，泰勒其實沒死，有毒癮問題的他這段期間其實一直居住在戒毒康復中心。

泰勒受訪表示，其實他已經好幾年沒有與家人連絡，由於毒癮問題又無家可歸，所以他一直住在戒毒康復中心，直到他的糧食救濟福利突然被取消，他才發現自己在法律上被宣判已經死亡。

泰勒回憶，當他前去國土安全部查詢福利問題時，工作人員查詢他的資料後也嚇了一跳，「他們疑惑地看著我，告訴我說，我應該已經死了」，雖然得知自己被死亡的烏龍事件，但他仍無法與家人聯繫，直到12月19日法醫辦公室在戒毒中心找到他，才向家屬通知搞錯人的錯誤。

泰勒表示，法醫人員告訴他，由於當初在死者身上找到他的錢包，裡面有他的身分證件才會搞錯人，他懷疑錢包可能是在戒毒中心時被死者偷走。

法醫辦公室特別發表聲明，對事件表達歉意，未來若遇到類似事件，除了查詢證件，還會透過指紋比對來確認死者身分，以確保類似事件永遠不會再發生。

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