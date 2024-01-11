28歲辣媽成為網紅翻轉人生　「剛搬進豪宅2天」就遭前男友刺殺

▲女子在新家被前男友刺殺。（圖／翻攝自Instagram／Yaya Gómez）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞28歲辣媽利斯妮(Lisney Juliana Gómez)靠自己的力量成為網紅，成功改善生活後，近來開心搬進豪華新家，卻才搬進2天就遭人殺害，逃亡中的前男友馬里奧(Mario Bastidas)後來主動自首，坦承犯案。

在網路上化名為亞亞(Yaya Gómez)的利斯妮，8日被人發現陳屍在度假勝地聖瑪爾塔(Santa Marta)出租住宅中，該住宅她2天前才帶著2歲兒子一起搬進去。鄰居透露，事發前曾聽到利斯妮的公寓中傳來爭吵和尖叫聲，但以為只是單純的情侶吵架，所以沒有前去查看。

利斯妮的朋友因為一直沒有接獲她的消息，最後決定前去新家查看，結果在屋內發現她已經身亡。親友表示，他們看到利斯妮身上有許多傷口，看起來像是被刀等利器傷害，不過警方尚未對外證實利斯妮死因，只表示還在確認她的死亡原因。

Mario Alfredo Bastidas Hernández señalado de asesinar a Yisney Juliana Gómez Escobar, grabó un vídeo pidiendo perdón por sus acciones. Según Mario, “él no es una persona violenta”. José Gregorio Escobar, tío de Yisney el presunto responsable de este hecho, fue quien se encargó… pic.twitter.com/HsDvc38VW3 — Código Prensa (@CodigoPrensaSM) January 9, 2024

警方根據線索，後來一直在尋找前男友馬里奧下落，最後馬里奧主動前往警局自首，並且坦承犯案。他向警方表示，當晚因為和利斯妮發生爭吵，才會動手勒死對方，逃亡期間因為收到利斯妮父親的簡訊，威脅他如果不自首就會對家人不利，才會主動投案。

利斯妮死訊傳出後，親友氣憤表示，「她不值得遇到這種對待，被一個根本不愛她、不重視她的渾蛋殺害」。外界擔心死者2歲兒子現在的情況，當地婦女團體表示，他們正在對男童的案件進行調查，並且與當地兒童福利機構聯繫，以避男童的權利受到侵害。