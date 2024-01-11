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美眾議員：不論選舉結果如何　與台灣站在一起

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國聯邦眾議不分黨派齊聲表示，不論台灣大選結果如何，會與台灣人民以及台灣充滿活力的民主站在一起。（示意圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

美國聯邦眾議員克利什納穆希與巴爾今天不分黨派齊聲表示，不論台灣大選結果如何，會與台灣人民以及台灣充滿活力的民主站在一起，也期待與台灣人民選出的總統持續合作，協助台灣自衛。

美國眾議院中國問題特別委員會民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今天出席政治新聞網站Politico視訊研討會，討論台灣大選時表示，不論誰贏得這次選舉，美國人民都會與台灣人民以及台灣充滿活力、美麗的民主站在一起，這是美國國會跨黨派的共識，也會持續為台灣人民服務。

在談到協助台灣自我防衛時，克利什納穆希指出，由於俄羅斯對烏克蘭的入侵，美國某些彈藥庫存所剩無幾，國會因此要求為某些關鍵物品提供撥款，不論是彈藥、飛彈還是其他對於遏制全球各地衝突至關重要的軍備。

此外，他也提到，國會通過的國防授權法案（NDAA）也授權美國國防部與台灣軍方進行聯合訓練演習，這至關重要，讓台灣軍隊得以接受訓練，正確使用美國提供的國防所需以進行防衛。

國會台灣連線共同主席、共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）跟進克利什納穆希的說法指出，不論選舉結果如何，美國與國會在跨黨派基礎上，期待與台灣人民選出的總統合作，支持台灣人民的選擇。

巴爾也強調選舉的重要性，這使台灣民主與台灣人民自治與北京採取的專制做法形成鮮明對比。

他指出，不論選舉結果誰勝出，侵略台灣不能接受也不能發生，因為這將是一場經濟與人道的災難，對中共、中國人民來說，也會是一場徹底的經濟災難。這是美國國會希望向北京發出的響亮且明確的訊息，意即對台灣民主的任何侵略，美國不會任由它發生。

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