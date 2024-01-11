風險機構：賴清德是「美國的危險朋友」　與澤倫斯基、納坦雅胡並列

▲全球政治風險諮詢組織評估，賴清德是美國的危險朋友之一。（圖／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）最新評估，將民進黨總統候選人賴清德、烏克蘭總統澤倫斯基與以色列總理納坦雅胡並列為「美國的危險朋友」。報告指出，華府長期奉行一個中國政策，但同時又與台灣進行安全合作，儘管這能維持「戰略模糊」立場，但賴清德被視為最支持台獨的領導者，若他當選下一任總統，那麼台海現狀可能就會面臨改變。

歐亞集團在分析中指出，華府長期奉行一個中國政策，同時又與台灣進行安全合作，這對於阻止中國大陸入侵和台灣宣布獨立來說至關重要，儘管美國總統拜登一再表示，美國將保護台灣不受中國大陸攻擊，但「戰略模糊」仍是官方立場，且拜登不想冒險與北京當局為了台灣問題發生危機。

賴清德被北京認為是這一代候選人中，最支持台灣獨立的領導者，若是他與曾擔任駐美代表的副手蕭美琴勝選，那麼台海不穩定的現狀很快就會受到考驗。

雖然拜登將反對賴清德在任何法律上推動獨立，但考量台灣議題的國內政治情勢，拜登可能不會反對賴清德尋求較小且象徵性的實質性自治舉措。即便如此，這樣也足以引發北京的軍事反應，拜登將被迫對中國的侵略做出回應，展現支持台北的決心，這也可能危及美中關係解凍，並有可能陷入危險升級的循環。

歐亞集團表示，烏克蘭、以色列和台灣在2024年都將繼續成為美國的盟友，但他們的領導人對於國家利益的追求，也可能包含對個人利益的追求，很可能進一步將華府捲入日益增加的衝突之中。