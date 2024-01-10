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大規模風暴籠罩美國南部！龍捲風強襲釀3死　伴隨-15°C嚴寒

▲冬季風暴帶動的龍捲風等惡劣天氣席捲佛州。（圖／達志影像／美聯社）

▲冬季風暴帶動的龍捲風等惡劣天氣席捲佛州。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國南部近日受到風暴襲擊，多地傳出災情，包括發布龍捲風警告，以及佛羅里達在內的幾個州，出現強風吹掀住宅屋頂、露營車和家具都被掀翻；中西部則累積了超過半英尺（15公分）深的大雪，往東北方向的高速公路則可看見長長車流被困在大雪之中。

《美聯社》報導，惡劣天氣已經影響了愛荷華州15日的競選活動，隨著大雪之後，就是降至攝氏零下15度的低溫。白宮秘書長尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在9日的簡報表示，冬季風暴持續威脅著整個國家。

▼冬季風暴席捲美國南部。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼冬季風暴席捲美國南部。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼冬季風暴席捲美國南部。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼冬季風暴席捲美國南部。（圖／達志影像／美聯社）

美國南方受到此次風暴嚴重影響，目前已知造成3人死亡，時速88公里的寒冷強風與冰雹吹過佛州並進入到阿拉巴馬州與喬治亞州，還有幾起雷達顯示出的龍捲風。在佛州偵測到的最高風速，高達每小時106公里。

鄰近阿拉巴馬州的喬治亞州小鎮卡藤伍德（Cottonwood），一名81歲婦人的露營車被吹翻，導致她傷重不治；亞特蘭大一名男子在下著大雨的高速公路上，被落下的樹砸中車死亡；北卡羅來納州疑似在一起龍捲風襲擊露營車公園後，造成1死2重傷，佛州也通報多人受傷。

佛州、阿拉巴馬州和喬治亞州，3州共有超過20萬戶停電，北卡羅來納將近15萬人缺電。

尚皮耶表示，美國政府正密切關注天氣變化，「我們鼓勵所有美國人民也這麼做」。

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