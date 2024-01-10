美專家評估台海風險　憂心南海緊張漣漪效應

▲南海問題不斷，史泰爾斯擔心問題外溢導致台海緊張加劇。（圖／新華社）

文／中央社

美國智庫外交關係協會專家史泰爾斯今天說，近期南海局勢緊繃，他擔心區域內突發事件可能溢散，助長台海緊張。台灣總統大選投票到就職日之間局勢敏感，切勿掉以輕心。

外交關係協會（CFR）上週公布年度「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）報告，中國加強對台施壓、美國等國恐捲入嚴重台海危機連4年位居第一級風險。外交政策專家評估，如此情境未來一年發生機率中等，可能嚴重衝擊美國安全利益。

外交關係協會預防行動中心（CPA）主任史泰爾斯（Paul B. Stares）今天在多位專家出席的研討會說，台海爆發衝突將深刻影響世局，特別是經濟層面。

史泰爾斯表示，美中近幾個月致力改善關係，外界趨於樂觀，認為雙方可能找到管理台灣議題的權宜之計。但他擔心，台灣大選到5月總統就職之間「有很多事情出差錯的機會」，例如去年2月美軍擊落中國高空氣球，這起事件導致美中關係急遽惡化。

他以近期南海局勢緊繃為例說：「我一直擔心區域內其他地方的事件可能溢散，助長台海緊張，而我們不夠留意這種『橫向升級』。」

史泰爾斯建議，防範台海緊張加劇「油門不能鬆」，需要做到「上游預防」。他歡迎美中改善軍事溝通、構築「圍欄」以防衝突的想法，但強調雙方唯有建立互信，才能真正降低衝突風險。

曾在台研習的前美國國防部國際安全事務助理部長朗恩（Mary Beth Long）說，中共總書記習近平已表明要恢復昔日帝國榮光，台灣等其他地方擋在路中間，「我們應該認真看待習近平說的話，這點美國一直做不好」。

她提到，習近平近期動作頻頻，美國需要留意，包括中共指示、宣傳用語和行為模式出現重大轉變，反映出「習至上」、「習就是黨」、「習是中國的未來」，中國面臨種種問題都是源於美國，不要低估中國對抗美國的意志。

另一方面，中共中央對外聯絡部長劉建超今天出席外交關係協會探討美中關係的活動，在台灣大選前敏感時刻重申北京對台立場不變。

主持活動的外交關係協會會長傅洛曼（Michael Froman）提到，前中共領導人毛澤東曾於1975年向美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）說，台灣有大批「反革命分子」，中國寧願不要統一，等100年後再說。傅洛曼問劉建超：「2024年的毛澤東針對台灣問題會怎麼說？」

劉建超回答：「祖國統一一直是海峽兩岸中國人的夢想，我認為這是中國政府堅定、明確、有力的政策，也是中國人民的深切渴望。除此之外，我覺得沒必要多解釋我們對台灣問題的立場。」

提問環節，劉建超回應民進黨如勝選北京可能有何反應時重申，中國對台立場明確、堅定、不變。他接著補充，只要依循「一中共識」，大陸與台灣相關機關就能有溝通，「我們堅持兩岸關係和平發展，樂見雙方在一中政策、原則基礎上往來」。