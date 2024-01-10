NASA宣布：太空人登月計畫推遲到2026年

▲Starship研發進度不如預期。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國航太總署（NASA）阿提米絲（Artemis）計畫在這10年內讓太空人重返月球，重啟月球探索，但最新宣布將計畫推遲至2026年。主要原因是太空探索公司（SpaceX）開發的星艦（Starship）仍未成熟。

綜合外電報導，這項在阿波羅計畫之後睽違50年的首次人類登月計畫，目標是達成人類的一個重要里程碑，但阿提米絲計畫預計要到2026年9月才會進行，原先計畫在2025年進行。

延期主因是SpaceX對Starship的開發尚未成熟，Starship被定位為龐大火箭搭載的太空船系統，預計將太空人從月球軌道運送至月球南極；然而2023年的2次試飛，最終都以爆炸結束。

SpaceX在開發月球登陸器方面還有很長一段路要走，除了能安全抵達地球軌道的能力，還必須研究要如何為飛船提供足夠的推進燃料，因為SpaceX客戶營運與整合副總裁潔森（Jessica Jensen）指出，要飛抵月球需要至少10次的中途加油。

NASA副署長弗里（Jim Free）也坦承，「我們必須現實一點」，星艦、推進燃料以及多次登陸的需要，都還有很長一段路要走。除此之外，NASA官員也表示，他們預期太空衣的研發工程也會延遲。