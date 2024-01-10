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美防長確診攝護腺癌！　醫曝「秘密住院」為治尿道感染、腸阻塞

▲美國國防部長奧斯汀罹患攝護腺癌。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀罹患攝護腺癌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前因秘密住院多天，連總統拜登、代理人都不知情而引發爭議，白宮更表示他的健康情況成謎。對此，醫師在9日透露，奧斯汀罹患攝護腺癌，近日秘密住院是因為開刀，以及解決術後併發的感染。

路透社報導，奧斯汀的醫師9日透露奧斯汀的健康狀況，解答了過去幾天秘密住院、總統和高官不知情的一大部分問題。奧斯汀住院至今已經是第8天。

奧斯汀在約1個月前被診斷出罹患攝護腺癌，日前在未告知代理人與總統的情況下，私下辦理住院接受手術，但之後併發尿道感染，因此到現在還在接受相關治療。

白宮國安會發言人柯比（John Kirby）表示，直到9日上午以前，白宮沒有任何人知道奧斯汀罹患了攝護腺癌，拜登在9日當天已獲知消息。

70歲的奧斯汀在去年12月22日到沃特里德國家軍事醫學中心接受手術、治療攝護腺癌，但在一周後的元旦當天出現噁心，以及嚴重的腹、臀、腿疼痛情況，因尿道感染隨即住院接受治療。醫師表示，奧斯汀是在12月初的一次例行健檢中發現罹癌，之後安排進行微創手術，術後併發感染，但因為癌症發現得早，預後情況良好。

奧斯汀6日與拜登進行交談，同天發布公開聲明，承諾將會更加公開透明，但他仍未在當時的聲明或是與拜登交談間透露自己罹癌的事情。院方表示，奧斯汀在手術期間處於麻醉狀態，2日進入加護病房時引發了腸阻塞，必須用鼻管深入胃部進行引流。

醫師樂觀表示，預計奧斯汀將會完全恢復，但復原過程可能相當緩慢。他們指出攝護腺癌是美國男性最常見的癌症之一，大約每8名男性就有1名罹患攝護腺癌，而非裔美籍男性中更是6人就有1人患有攝護腺癌。

奧斯汀的秘密住院與身體情況引發美國朝野人士的質疑，白宮與國防部都展開審查，接下來奧斯汀要保住國防部長的位子，可能有難度。

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