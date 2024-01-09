賴清德競總：若不出門投票　國家倒退的力量就會回來

記者呂晏慈／嘉義報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部昨（8）推出「投票的力量」最後催票影片，以「時間倒退」為概念，傳達投票帶動國家繼續前進的重要性。賴清德競總發言人郭雅慧、陳世凱表示，只有選民出門投票，選對的人、走對的路，國家才不會走回頭路，如果不出門投票，那過去那些令國家倒退的事物，就會全部回來。

「投票的力量」影片中，影片特別針對3個族群做最後的呼籲，一是看不慣藍白合鬧劇的中間選民，另外是10年前曾經參與過反服貿的年輕族群，第三則是2020年曾經一同參與罷韓運動的族群。畫面透過時間倒退的手法提醒觀眾，如果這次不投票，總統蔡英文執政這8年的進步和改變，都將退回原點。

▲賴清德競總推出「投票的力量」宣傳影片。（圖／翻攝自影片）

影片旁白說：「你感到有點疲勞，不想表態、覺得麻煩，當你認為又不差你這一票的時候，他們回來了」；「才剛落幕的鬧劇會回來」。畫面中播放的是飯店裡的會議廳，那正是國民黨和民眾黨，把國家領導人的職位，變成政治分贓鬧劇的地點；「你不想要的會回來」，學生青年們再次戴上的頭巾，因為藍白總統候選人侯友宜和柯文哲，都在聲稱的重啟或評估服貿談判，那正是10年前太陽花學運擋下的過去，「你得為同樣的事情再次站上街頭」。

郭雅慧強調，影片使用倒敘手法，就是在提醒選民，如果沒有守住國會，「曾經努力奮戰、想要守護的，很可能會再一次失去；過去不想要的，很有可能會再回來」，而影片之所以叫做「投票的力量」，是因為「選票的重量，左右台灣未來的走向」，絕對不能對政治灰心、厭煩，因而不去投票。

陳世凱表示，假如藍白合掌握國會，未來台灣將像藍白合一樣成為鬧劇、造成空轉，而要阻擋這一切的關鍵力量，就是選票。不要再上街頭一次、不要讓台灣經濟繁榮的現況再走回頭路，就不能讓被罷免的韓國瑜成為立法院長、國會龍頭。