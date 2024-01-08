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快訊／破10萬人！國民黨台中大造勢　侯友宜大諷綠營《在路上》人人跳車

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

決戰中台灣！國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今天在台中首度合體，晚間在烏日高鐵附近舉行大造勢活動。現場集結破500台遊覽車，晚間8點30分左右，主持人宣布現場已破10萬人，現場支持者舉起手指燈、手機燈海，數萬燈海超壯觀，支持者齊喊「集中選票投侯康」。

▲▼侯友宜,趙少康。（圖／記者許權毅攝）

▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康台中大造勢，吸引破10萬人。（圖／記者許權毅攝）

▲▼侯友宜,趙少康。（圖／記者許權毅攝）

▲侯友宜狂諷民進黨《在路上》廣告，暗酸民進黨黑金、詐騙在路上，人人跳車，沒有人民要上車。（圖／記者許權毅攝）

侯友宜也大諷民進黨最新的《在路上》廣告，砲轟民進黨是「詐騙在路上、廢死在路上、獨裁在路上、台獨在路上、黑金在路上」。侯友宜直言，民進黨這些《在路上》進行中，難怪沒有人民要上車，人人都在跳車，帶領台灣到萬丈深淵。

侯友宜提到，1月13日是蔣經國先生逝世紀念日，他也引用蔣經國「今天不做，明天會後悔」的話，呼籲支持者剩下最後四天，要拉票、顧票，如果今天不努力拉票，贏回中華民國、贏回台灣之後才後悔，要大家一起拚項最後一哩路，一起走向勝利的終點。

▲▼侯友宜,趙少康。（圖／記者許權毅攝）

▲侯友宜、趙少康約8點30分大進場，全場情緒激昂。（圖／記者許權毅攝）

活動自晚間7點開始，到侯友宜、趙少康大進場時，氣氛拉到最高點，群眾情緒激昂。侯友宜上台後當10萬人面前宣誓，當選後將終止濫權黑箱，除弊反貪，堅持公開透明，鐵面無私，還政府清廉；必捍衛中華民國，堅定對話，穩定兩岸和平，避免戰爭，還國家永昌。

▲▼侯康配台中造勢燈海。（圖／記者白珈陽攝）

▲侯康配台中造勢湧入10萬人，侯友宜、趙少康大進場時，現場亮起燈海，相當壯觀。（圖／記者白珈陽攝）

侯友宜表示，這幾年台中不一樣了，台中在盧媽媽市長不斷忍辱負重的情況下，帶著團隊一步步向前走，成為幸福移居城市，這都是最有智慧的台中人民，選出最佳的媽媽市長。侯友宜話鋒一轉，砲轟民進黨施政分藍綠，狂卡台中捷運的藍線，民進黨欠台中人一個道歉。

趙少康則表示，以前說國民黨不倒，台灣不會好，但現在是民進黨不倒、台灣不會好，只有國民黨執政，才會帶給台灣繁榮、安全。趙少康也不滿民進黨狂抹黑國民黨親中賣台，強調自己與侯友宜這一輩子都是為台灣，生為台灣人、死為台灣鬼。

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