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快訊／衰捲「嫖妓假影片」　洪申翰晚間澄清：比我瘦太多

▲▼民進黨團輿情回應記者會，洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

▲洪申翰。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／嘉義報導

民進黨立委洪申翰今（8）晚間透過臉書表示，傍晚，媒體圈轉傳一支指控自己花錢性交易的造假影片，透過國外的色情網站，散播造假不實的資訊，「影片裡的男性明顯沒鬍子，而且身材也比我瘦太多」。

洪申翰發布4點聲明說，第一，大約在12月底，他收到一封利用編造的資訊，指控他去花錢性交易，對方說手上有影片，來向自己恐嚇取財的信件，「這當然是完全虛構的事，當然也根本不可能有什麼影片，而且這是明確的恐嚇犯罪」。

洪申翰表示，所以隨後，也在去年底，他就向刑事警察局報案，目前案件已經進入偵辦中，且已經把相關人事時地物的真實證據，都已經交給警方，希望很快就能釐清，以及逮捕這個犯罪者。

其次，洪申翰說明，因為這個恐嚇罪犯的信件帳號是境外IP假帳號，且警方研判可能背後是集團運作，所以，警方請自己協助偵辦，透過他的回信，希望能取得匯款帳號等等更多個人資訊，以利循線追人，提高抓到這個恐嚇集團的機會。 以上資訊，媒體朋友也可以跟刑事警察局求證。

第三，洪申翰斥責，更惡劣的是，這個恐嚇罪犯詐騙取財不成，轉而把自己欲釣他個人資訊的回信，穿插進根本不是自己的性愛影片中（影片裡的男性明顯沒鬍子，而且身材也比他瘦太多），編輯剪接成一支造假虛構的影片，透過境外IP假帳號和國外色情影片社群平台，在網路上散播，企圖想要在選戰的最後階段，影響和介入大選選情。

最後，洪申翰再次強調，這個利用造假訊息來恐嚇的案件，已進入偵辦，犯罪者利用境外假帳號散佈造假資訊，想要影響台灣選舉的意圖非常明顯，也要請大家跟媒體，不要成為詐騙恐嚇犯的幫凶。

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