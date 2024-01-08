藍營一姐重大宣示「不接閣揆不入閣」！盧秀燕喊話全文曝

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

國民黨侯康配今（8）日在台中舉行大型造勢，台中市長盧秀燕站台發表演說，同時做出重大宣示，宣布若侯友宜當選，也不會接行政院長或是入閣。盧秀燕表示，其原因有二，第一是台中還在長大，需要媽媽在家，第二是希望拋磚引玉，讓侯康當選有更大的人事空間，能組聯合政府。

▲台中市長盧秀燕今日在侯康配台中造勢會場宣布，若侯康當選，也不會接任行政院長或入閣。（圖／記者許權毅攝，下同）



盧秀燕表示，去年選戰前，就有很多人勸進她選總統，甚至幫她連署。但她得知後，不僅把這些聲音與進度都止住，還公開在台中市議會宣示，她不會選總統也不會選副總統，因為台中市要帶著中台灣發展繁榮，她對中部有強烈的使命，這幾年在她認真治理之下，台中的施政治理也榮獲各大媒體的評比第一、滿意度冠軍。

盧秀燕表示，雖然大家都很努力讓台中突飛猛進，但有些重大建設如捷運核定興建，一直卡在中央，一直因為意識型態而被犧牲。中捷被卡，間接影響到彰化、南投，造成整個中台灣的交通建設，牽一髮而動全身，中部人的利益都將被卡關。

盧秀燕強調，最近有媒體與名嘴說，如果侯康配當選，盧秀燕最可能接掌閣揆大位。她在此要鄭重宣示，侯康當選她也不會去當行政院長，也不會入閣。原因有二，第一是「媽媽要繼續留在家」，台中還在「登大人」，留在中部好好建設是她對中部人的承諾；第二是，侯康當選後要成立聯合政府，以自身拋磚引玉，率先宣布，不會接閣揆也不會入閣，要讓侯康有更大的人事任用空間，能跟其他政黨共商國事，擴大聯合政府的能量，如果總統要贏，在野一定要合作團結。

盧秀燕喊話，雖不接閣揆也不入閣，但侯康配當選後，她一定會好好督促侯康。她也對現場群眾喊話，懇請大家支持侯康配，讓政黨能夠輪替、讓正義的力量能夠為人民做事，更聲嘶力竭率領支持者高喊「集中選票投侯康！」