藍白整合？鄧家基幫鍾小平、徐巧芯站台　拚三黨不過半強化制衡

▲民眾黨總統候選人柯文哲全國競總主委鄧家基8日與國民黨北市第5選區（萬華、北中正）立委候選人鍾小平、北市第3選區（松山、信義）立委候選人徐巧芯同台。。（圖／鍾小平提供）



記者陶本和／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲全國競總主委鄧家基8日與國民黨北市第5選區（萬華、北中正）立委候選人鍾小平、北市第3選區（松山、信義）立委候選人徐巧芯同台。鄧家基表示，他出面幫忙，是因為這兩區都沒有民眾黨的候選人，柯文哲立場就是全力協助，三黨不過半強化監督制衡力量。

在2024大選尾聲，雖然總統局藍白始終無法整合，但藍白的基層開始出現合作的動態。身為柯文哲全國競總主委的鄧家基8日就替鍾小平、徐巧芯站台。他受訪時表示，總統一定是各拚各的，立法委員選舉的話，三黨不過半強化監督制衡的力量。

鄧家基表示，今天看到兩位候選人，在他們各自選區，白色力量都沒有候選人，民眾黨也沒有候選人，柯文哲的立場也樂意全力協助，希望這兩位參選人，都能成為國會新生力量。

另外，對於高雄前市長韓國瑜在造勢場合，向柯文哲支持者喊話，希望能集中選票支持國民黨總統候選人侯友宜，操作「棄柯保侯」一事。鄧家基表示，選戰到最後要看造勢活動聲勢，目前還不知道鹿死誰手；他認為，韓國瑜講「空氣槍」可能是基於壓力，現在每個人都想棄保。

鄧家基指出，氣勢高的人才能爭取中間選民支持，這也是柯文哲正在努力的方向，選前之夜的造勢氣勢，應會是決勝關鍵。