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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

變百萬網紅！柯文哲YouTube頻道訂閱破100萬　平常心喊「繼續工作」

▲▼柯文哲YouTube訂閱數破百萬。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲柯文哲YouTube訂閱數破百萬。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲） 

記者袁茵／台南報導

距離2024總統大選倒數4天，民眾黨總統候選人柯文哲日前在YouTube啟動「KP TV」，找來幕僚直播節目或記者會，晚上還會開「靈魂拷問」節目大打藍綠，而就在柯文哲近期展開全台車掃後，YouTube追蹤人數直線飆升，8日下午5時43分突破百萬訂閱，成為台灣「百萬YouTuber」之一。

「百萬YT訂閱達標！謝謝所有小草！」柯文哲8日晚間於臉書表示，這2、3天自媒體小組士氣高昂，用有限的資源成立KP TV，棚內累得人仰馬翻，還要一組人跟著全台車隊掃街出外景，大家都非常辛苦，但依舊努力不懈跟著我義無反顧拚1次。

柯文哲提及，漸漸有人注意到我的YT頻道訂閱數越來越多，從95萬訂閱，就有人期待能夠在選前破百萬，而經過週末兩天台中、高雄TeamKP召集令，還有假日的車隊掃街馬拉松實況直播之後，粉絲數的成長更是直線狂飆，超多網友不斷數著97萬、98萬、99萬、99萬5000、99萬9000了。

柯文哲指出，終於在下午5時43分，YT頻道突破百萬的訂閱，而自己正在直播台南麻豆夜市，」在金蓮寺前跟民眾拍照的我，被直播小編問心情如何？我平常心地說『繼續工作、繼續工作』，畢竟排隊的民眾等很久了，不要再拖到他們的時間。」

柯文哲也說，今日被媒體詢問網路流量很高、霸榜發燒影片，但要怎麼把它轉換成實際的選票？「坦白說，我也不知道，過去台灣總統大選都是靠樁腳，只有我們是靠公民運動，我只能繼續在接下來的車隊掃街、廟口開講，認真賣力讓選民更認識我，願意出來投票給我。」

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