綠里長為合體致歉！　侯友宜轟：逼人認錯「一個黨不能這麼鴨霸」

▲侯友宜與朱立倫新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜5日早到蘆洲市場掃街與湧蓮寺參拜，民進黨水河里里長蘇雅祺現身相挺，但事後蘇發聲明澄清，自己是單純以地主之誼致意，並非是支持。對此，侯友宜表示，他與里長認同彼此對這塊土地的奉獻，這和政黨、政治到底有什麼關係？現在好像要逼著人家認錯一樣，何錯之有？一個黨不能這麼鴨霸，人民不會接受的。

對於5日陪同侯友宜一同掃街拜票，蘇雅祺5日傍晚急忙發文澄清，「針對媒體報導，指出本人力挺國民黨總統候選人，特此澄清純屬外界臆測，絕非事實！本人擔任新北市蘆洲區水河里里長，同時兼任蘆洲區里長聯誼會會長，經由市府告知出席活動，單純以地主之誼致意，並非認同他黨總統候選人之政治理念及主張。」



侯友宜回應，其實他在新北市13年，跟里長都有深厚的感情，大家都為了新北的建設，不分你我、不分黨派，更不要分顏色。他們為了這個土地來打拚，蘇雅祺也是用這個精神，在蘆洲扮演很好的角色，他還是里長聯誼會的會長，認真為這塊土地打拚。

侯友宜強調，今天蘇雅祺站出來，認同他認真打拚，他也認同蘇對這塊土地的奉獻，這和政黨、政治到底有什麼關係？到選舉不能用這個方式，好像要逼著人家認錯一樣，何錯之有？一個黨不能這麼鴨霸，一個里長而已，民進黨把它當作政黨在對決，這個方式，人民不會接受的。

