圖／侯友宜偕林金結車掃土城　「神力女超人」許淑華助陣

▲侯友宜、林金結、許淑華6日在土城車隊掃街。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／新北報導

今（6日）是總統大選前的黃金周首日，國民黨總統候選人侯友宜在與國民黨主席朱立倫合力於板橋車隊掃街後，下一站就到土城，陪同立委候選人林金結車掃，而南投縣長許淑華也現身助陣。

許淑華說，他跟林金結是老朋友，她從議員開始，在國民黨內就跟林在各種聯盟上，不斷合作。上次立委選舉時林金結非常可惜輸了，差一些，這次林再次代表國民黨參選，她看到諸多鄉親站出來，再加上跟侯友宜，林侯兩人一起合作，以林過去地方服務基礎、績效跟初心，一定可以受到大家肯定，因此她來為老朋友加油打氣，希望林能打下這席。

林金結說，這次有許淑華從南投來助選，「她是很有魅力的，記得4年前她叫做神力女超人」，當時兩人幫時任總統候選人韓國瑜打選戰，大家都覺得很快樂，而現在許當了縣長，更有影響力，這次來給他加油打氣。

此次車隊掃街自土城海霸王開始，終點站為土城震安宮。沿途藍營支持者揮舞國旗、競選加油旗，並喊加油、總統好，有里長送上大蒜跟白蘿蔔，象徵「凍蒜」、「好彩頭」；也有餐館客人、路人、機車騎士揮手，甚至比出「侯康」競選號次3的手勢，另外也有民眾自陽台探頭並揮手。

地方人士表示，今天車掃情況蠻不錯的，除沿路的里都有動員人出來外，路人也蠻熱絡的，選情上屬樂觀，也希望這股熱度能轉為選票，並讓侯在北北基多贏一點。

▼侯友宜土城車掃民眾反應。（圖／記者蘇晏男攝）