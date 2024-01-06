民進黨創黨元老力挺侯友宜！　轟賴清德「為政權不把人命當一回事」

▲民進黨創黨元老許國泰挺侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

民進黨創黨元老許國泰日前批民進黨「貪腐、墮落、愛錢」 ，甚至直接公開表示，2024他將投給國民黨總統候選人侯友宜。許國泰今（6）日為國民黨立委參選人蔣欣璋站台，他批民進黨總統候選人賴清德，為了政權不把人民性命、健康當一回事，同時他細數侯友宜在新北市的政績，讚侯有執行力、有魄力，「比較之下，你們知道投誰了吧！」。

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今為蔣欣璋輔選站台，不過在侯康抵達前，許國泰出席外，也公開斥責民進黨。許國泰說，民進黨為護航高端疫苗草菅人命，並提到台南爐渣案，接著批賴清德這種為了政權不把人民性命、健康不當一回事的，要來選總統，要支持賴嗎？

許國泰接著細數侯友宜在新北的政績，他說，侯把五股垃圾山變成漂亮公園，整頓塭仔圳時完全沒有抗爭，賴清德弄個南鐵東移，大家都在抗爭，這就是能力的表現，有能力者當總統是應該的，賴清德沒有能力。

針對候選人人格來說，許國泰表示，健康幼稚園火燒車，侯友宜的獨子喪命，當時侯把賠償金捐給林靖娟老師基金會，這種情操他佩服他支持。至於賴清德為賴皮寮可以哭五次，「竟為了選票用哭泣爭取同情，這種人該同情嗎？」。



