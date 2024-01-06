賴清德萬里老宅被攻擊違建　賴表妹不捨：那是民國60幾年就存在地方

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／賴清德競選總部提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（6日）至新北汐止聖德宮參香祈福，爆滿支持群眾將外面道路塞得水泄不通，表妹也低調到場支持，面對媒體詢問賴清德萬里故居爭議，賴清德表妹也坦言，自己從小就去阿姨住的地方，那是民國60幾年就存在的地方，每次看到新聞講這些謊話、硬是塞給他，真的很痛，心裡很痛，非常不捨。

面對媒體詢問為何特地到場支持賴清德，賴清德表妹直言，因為他很優秀，一定要來支持他當選總統；他是一個很認真的人，希望大家支持，真的自我要求、充實內涵的未來總統。至於是否賴是否常回萬里老家？她表示，賴清德有空的時候會回阿姨住的地方，有時候會請自己爸媽到萬里跟他小聚。

對於萬里老家被扭曲是後來新建？賴清德表妹坦言，非常不捨，那些都是不實的，自己從小就去阿姨住的地方，那是民國60幾年就存在的地方，並不是對方講的那個樣子，非常不捨，每次看到新聞講這些謊話、硬是塞給他，真的很痛，心裡很痛。

對於萬里老宅後續處置，賴清德表妹認為，後續也沒辦法怎麼處理，人家怎麼栽贓你，只能用事實來證明，那是一個歷史的存在。至於賴清德談到老家時有點哽咽？她坦言，那是一定哽咽，阿姨非常辛苦啊。