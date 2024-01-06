薛瑞元密會柯建銘疑「喬高端」　侯友宜質疑：串證還是湮滅證據？

▲侯友宜新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

衛福部長薛瑞元、次長王必勝以及疾管署長莊人祥日前被爆出在「上班時間」秘會民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安等人，質疑是滅證還是喬高端。對此，國民黨總統候選人侯友宜今（6）日受訪時也質疑，他們到底在討論什麼？人民就會覺得你們是不是在串證，還是在湮滅證據，人民已對你們不相信，要求高端趕快解密。

國民黨立委王鴻薇日前爆出薛瑞元、莊人祥、王必勝在上班的時間密會民進黨立院黨團總召柯建銘，與會還有賴辦的潘孟安、許立明、陳世凱，被質疑是否在商討高端解密的事情；此外，陳時中還說高端封存30年的說法是造謠，他要求停止造謠，甚至批侯友宜「連公文都看不懂，如果當選總統是災難」。



侯友宜回應，他記得陳時中競選台北市長的時候，薛瑞元也是為了高端案件去密商，談了很久，這一次還在上班的時間，跑去賴清德的競選總部，又不知道在做什麼事情。

侯友宜表示，賴清德說他要把高端解密，講那麼久、已經一個禮拜了，連動都沒動，現在還放任薛瑞元到總部跟你們密會，到底在討論什麼，人民要問這句話；如果你們有想要來解密，那為什麼總部的人還要跟薛瑞元約談，人民就會覺得說你們是不是在串證，還是在湮滅證據。

