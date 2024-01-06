自備手板問賴清德中國介選　侯友宜：羅致政影片是不是介選快說明

▲侯友宜與朱立倫新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

面對民進黨總統候選人賴清德近日面對各種爭議時，都指出是「中國介選」，連立委羅致政的不雅影片傳出，也認為是介選手段。對此，國民黨總統候選人侯友宜今天自備手板表示，他反對境外勢力介入選舉，但是也要賴清德快查出羅致政影片是否也是介選，快還給大眾真相。



侯友宜認為，民進黨從選舉選到現在，完全沒招數，他只有兩招，第一個是抹黑別人、造謠生事，然後再用國家機器鋪天蓋地掩飾他們施政的缺失；再來就是抹紅，從廢死的議題說叫做中共介選，包括羅致政不雅影片他也叫做中共介選。



侯友宜也問賴清德，如果有不雅影片，你趕快把他查清楚是不是中共介選，給大眾一個真相。「我在這裡再三重申，我反對境外勢力介入選舉」，但賴清德每項事情都說是中共介選，你就是把證據拿出來啊，尤其你自己的立委候選人現在在拚立委了，賴應趕快把他查清楚，還他真相到底有沒有，不要再在那裡說中共介選了。



另，針對美國智庫外交關係協會報告中指出，中國加強對台灣施壓，把台海危機連四年列為第一級的風險，甚至空飄氣球接連飛越台灣止空。侯友宜表示，這幾年國際媒體都報導，全世界有四個地方是最危險的地方，兩岸就是其中之一，他要出來參選總統就是要保護兩岸的安全，尤其賴清德從頭到尾都說，中華民國是災難，又說中華民國是神話，又說中華民國憲法，說來說去，他就是一個務實的台獨工作者。

侯友宜嗆賴清德，「你台獨耶，會引戰耶」，你是未來想當國家的領導人，但是你的思維想法，都是會引起戰爭。呼籲這次選舉選民眼睛要看清楚，你要投引戰的賴清德，還是保兩岸和平的侯友宜，讓你的孩子不要上戰場。

