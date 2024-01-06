韓國瑜喊「沒有柯總統」恐重創柯選情？　吳子嘉：根本傷不了他

▲國民黨不分區立委代表韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨5日舉辦「台灣平安 人民侯康」造勢活動，不分區立委候選人韓國瑜致詞時表示，「總統支持民眾黨主席柯文哲，立法院長支持韓國瑜」是錯誤的，總統一定是「侯康配」。對於這番言論是否將重創柯文哲選情？媒體人吳子嘉認為，韓國瑜根本傷不了他，柯文哲只有一種情況，就是「自爆」。

國民黨昨日於台南舉辦「台灣平安 人民侯康」造勢活動，韓國瑜在致詞時強調，所有聽到總統支持柯文哲，立法院長支持韓國瑜的「都是錯誤的」，一定要集中選票支持侯康配，愛護韓國瑜的必須擦亮眼睛，這攸關中華民國的命運，不要被誤導，「沒有總統柯文哲、立法院長韓國瑜，沒有這種可能，必須全力支持侯友宜。」

對於該說法是否將重創柯文哲選情？吳子嘉5日在節目《董事長開講》中表示，柯文哲的政治承諾基本上就是浮動匯率，年輕人喜歡聽這個，但50歲以上的選民全部跑光光，因為大家知道他是胡說八道，就是一個沒能力的人，所以國民黨不會對柯文哲產生重創。

除此之外，吳子嘉也說，柯文哲不但沒有重創，這幾天選票還有可能成長，若要柯文哲重創只有一種情況，就是他「自爆」，不然外部爆不了他，因為他是一個沒有公信力的人，韓國瑜根本傷不了他。