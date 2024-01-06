在路上了！到海邊接蔡英文　許淑華和李正皓嗨喊支持「賴蕭配」

實習記者石嘉豪／台北報導

總統蔡英文日前出馬參與民進黨總統候選人賴清德的競選廣告〈在路上〉，然而，當中有一幕具「交棒」意象的畫面，是蔡英文在海邊下車，並將車鑰匙交給賴清德與民進黨副總統候選人蕭美琴以表支持。對此，民進黨立委候選人許淑華昨（5日）晚發布影片，並與媒體人李正皓嗨喊要去海邊接蔡英文。

蔡英文在賴清德的競選廣告〈在路上〉中，坐在正駕駛座，並與坐在副駕駛座的賴清德一邊閒話家常，一邊回顧彼此過去四年走過的路，展現「對的路」要繼續向前走的意涵。

▲民進黨立委候選人許淑華與媒體人李正皓拍攝競選廣告，共同前往海邊接總統蔡英文。（圖／翻攝自YouTube／許淑華）

不過，當車開到某處海邊後，副駕駛座則改由蕭美琴乘坐，蔡英文也下車，將車鑰匙交給賴清德，並表示，相信賴蕭配會做得比她更好。〈在路上〉不只引來話題關注，還有支持者在臉書創建活動頁面，打趣地說，要去海邊把下車的蔡英文接回來。

許淑華隨即響應網友的號召，昨日晚間公布一部影片，內容是邀請李正皓一起去接「被丟在海邊」的蔡英文。

然而，李正皓卻向許淑華直言，他這次「拒投蔡英文」，此話一出，讓許淑華嚇傻了。

許淑華回過神才想到，這次確實沒辦法投蔡英文，因為總統選票上，印的是賴清德與蕭美琴，因此，她和李正皓達成共識，彼此這次都要堅定支持「賴蕭配」。

最後，許淑華還問李正皓，是不是也支持她當選台北市松山信義選區的立委？李正皓則回應，「這一定要支持的」，但要許淑華不能封鎖他，並以打勾勾作為約定。

▼民進黨立委候選人許淑華與媒體人李正皓拍攝競選廣告，共同前往海邊接總統蔡英文。（圖／翻攝自YouTube／許淑華）