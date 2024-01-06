黃金周／賴清德單日橫跨南北6縣市　「終點站直搗侯友宜大本營」

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）



記者杜冠霖／台北報導

選戰進入倒數7日「黃金周」，各陣營總統候選人都力拼陸戰全台走透透，民進黨總統候選人賴清德也開始「鐵人行程」，今（6日）連跑嘉義縣、台中市、桃園市，最後直搗國民黨總統候選人侯友宜大本營新北市新莊區，從南到北走透透，要激起綠營選民熱情並衝出勝選氣勢。而賴清德也在臉書表示，「衝刺最後一哩路，台灣美德站起來，最後一周， 絕對不能少了你關鍵一票」。

今日是選前最後一個周末，賴陣營在6日、7日分別規劃在嘉義縣、台中市、桃園市、新北市與台東縣、屏東縣與高雄市舉行造勢活動；賴清德今（6日）上午先在汐止與民進黨現任立委賴品妤拜廟，賴家親戚跟不少支持者也到場聲援；次場南下到新竹市為黨籍立委候選人林志潔站台，隨後再到嘉義出席立委王美惠活動及選前萬人造勢。

結束嘉義行程後，將一路北返立委激戰區：台中、桃園、新北，一連三場萬人造勢，力拼衝出勝選氣勢；根據整體黃金周規劃行程，相較選情穩定的南部，賴陣營將輔選及票數衝刺重點放在北部及中部。

不過從8日起會展開全台大車掃，賴清德車隊自屏東出發、由南而北；蕭美琴車隊自新北出發、由北而南，沿途和民進黨立委候選人會合拼聲勢，10日、11日也將再回到台中、彰化及苗栗造勢，持續為選情加溫。最後12日在雙北合體車掃，選前之夜也將回師本命區台南及故鄉新北。

此外全球海外關心台灣未來的客家鄉親也自主成立助選團，今於賴清德全國競選總部召開行前記者會，號召台灣客家鄉親站出來，總統、副總統全力支持賴清德、蕭美琴，立委支持民主大聯盟候選人，政黨票支持民主進步黨，三票民進黨。會後開始為期五天全台客庄助選活動。

對於整體黃金週行程，賴競總規劃「台灣美德站出來」，透過站路口、黃金週造勢、全台車掃3大活動，並和例行記者會、廣告CF等多管齊下，空戰、陸戰並行，持續營造聲量。