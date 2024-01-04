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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聽年輕人遭遇「情緒激動、眼角泛淚光」　柯文哲：我一定要選上

▲▼柯文哲3日推出新競選影片，當柯聽聞青年問題時，情緒激動、眼角泛淚光。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲3日推出新競選影片，當柯聽聞青年問題時，情緒激動、眼角泛淚光。（圖／民眾黨提供） 

記者袁茵／新竹報導

民進黨總統候選人賴清德日前推出「在路上」競選影片，找來總統蔡英文一同拍攝，使候選人競選影片成為熱門話題。民眾黨總統候選人柯文哲3日晚間也上架一支新片，是柯文哲到台南一位青年的家，傾聽對方生活上的問題，直言自己聽完之後「一定要選上」，而柯辦4日再釋出幕後花絮，只見柯文哲聽聞青年痛苦時，數度情緒激動、眼角泛淚光。

柯文哲官方YouTube於3日晚間上傳一支影片，為柯文哲日前造訪在台南開滷味店的青年李龍玄一家，了解年輕人生活困境；李龍玄自曝現在通貨膨脹、成本暴漲，他自己外送兼差、一家三人淨賺僅四萬餘元，租屋補貼難以申請等諸多生活問題，讓他不敢結婚、也不敢夢想未來。

柯文哲仔細聆聽後，除了提出因應方向，還在拍攝時幾度語塞停頓、眼泛淚光，直言「遇到你之前，我選總統還比較放鬆心情，我現在聽你講，我一定要選上！」

而柯文哲競選辦公室也於1月4日釋出更多拍攝片段，透過未剪輯影像可以清楚看到，當柯文哲直擊年輕人的痛苦、看不到希望時，數度情緒激動，還頻頻拿起衛生紙擦拭鼻子，或望向天花板平撫情緒。

▲▼柯文哲3日推出新競選影片，當柯聽聞青年問題時，情緒激動、眼角泛淚光。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

而這支「柯P來溫叨」影片，也被拿來跟賴蕭配「在路上」相比較，柯文哲4日上午於新竹受訪時回應，民進黨治國不怎樣，卻很會拍影片、選舉一流，並指出民進黨習慣在選舉前拍這種文青式影片催票，但主政後卻沒有幫民眾解決問題，壞事幹絕。

針對賴蕭配的「在路上」，柯競辦發言人陳智菡表示，該片訴求「要選對的人、走對的路」，卻是砸了大筆公帑、為民進黨荒腔走板的執政表現擦脂抹粉，完全脫離現實，「對的路是演出來的嗎？」

陳智菡再問，「對的人」，會一直擔任公職人員卻沒有做財產申報、漏稅不補嗎？會在擔任台南市長時，連續232天不進議會的人、連一戶社會住宅都不蓋、會在疫情期間面對擋BNT、炒高端完全沒有出聲、還帶頭打高端欺騙國人的人嗎？選「對的人」，會是說出「中華民國憲法會帶來災難」的人嗎？是讓國債一直升高、拉大貧富差距、毫無財政紀律，放任網軍治國、讓NCC無法獨立行使職權的人嗎？

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