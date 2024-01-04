柯文哲酸國民黨「靠中介選」　她嗆柯：藍白合也是盤算靠中介選？

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲今（4日）稱中國對總統大選「沒有一次不介選」，且國民黨都想靠中做假民調、募款、指示台商投票。對此，台灣基進黨立委候選人吳欣岱批評，難道柯文哲過去想要藍白合，就是在盤算中國來介選支持嗎？藍白合破裂之後，柯文哲遭遇藍營棄保就翻臉不認人，大家也不用期待他有什麼理念價值，柯不過是個隨波逐流的投機政客。

柯文哲說今受訪時稱，中國沒有一次不介選，而民進黨就是靠反中贏得選舉，國民黨每次都想要靠中，做假民調、募款，台商運回來，指示台商投票，只是幾次選舉看下來都變成豬隊友。

對於柯文哲說法，吳欣岱表示，柯文哲才是最名符其實的豬隊友，從過去參與太陽花運動到現在支持重啟服貿、與本土派合作獲得政治聲量後轉投藍營，搞得連國民黨都不敢跟柯文哲合作，藍白合才會破裂。

吳欣岱說，柯文哲過去暢談兩岸一家親、希望重啟服貿頻頻向中國示好，就是希望能獲得中國的奧援。而他今天發言也清楚提到國民黨過去靠中國操作假民調、協助募款、指示台商回台投票行之有年。難道柯文哲過去想要藍白合，就是在盤算中國來介選支持嗎？

吳欣岱感嘆，柯文哲豬隊友的性格其實從頭到尾都沒改變過，藍白合破裂之後，柯文哲遭遇藍營棄保壓力，讓他翻臉不認人，大談中國介選，可見柯文哲從頭到尾都是豬隊友，合作不成就背刺別人，她也喊話，台灣人也不用期待他有什麼理念價值，柯文哲不過是個隨波逐流的投機政客而已。