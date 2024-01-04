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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆鄭文燦酒店「2女侍陪聊片」！凌濤諷恐是中共介選　要綠營速查

▲國民黨召開「Deepfake介選再起，呼籲政府查假影片！羅致政上摩鐵、鄭文燦去會館才是事實！」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開「Deepfake介選再起，呼籲政府查假影片！羅致政上摩鐵、鄭文燦去會館才是事實！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨新北立委候選人羅致政日前私密片外流，民進黨直指是中國介選，國民黨今日（4）召開「Deepfake介選再起，呼籲政府查假影片！羅致政上摩鐵、鄭文燦去會館才是事實」記者會，指有關行政院副院長鄭文燦與羅致政的爆料影片，早有不明來源向國民黨爆料，呼籲相關單位趕快查明是不是假影片？2024競選發言人凌濤也質疑，怎麼老是鎖定羅致政、鄭文燦？

凌濤表示，國民黨絕對認真應對Deepfake技術的造假問題，所以選舉以來，國民黨都以最嚴格的方式嚴查爆料內容，不造謠、不傳謠，也期待民進黨不要抹黑，更不要扣帽子，像是鄭文燦、羅致政的爆料影片雖然很早就有不明來源向國民黨爆料，但仍保持審慎態度，呼籲檢調儘速查明真相。

副發言人呂謦煒舉出疑似鄭文燦的圖片指出，包含國民黨與許多的媒體很早以前就接獲爆料，爆料者提供非常多影片，站在國民黨的角度，無法知道這些到底是不是真的，希望民進黨政府好好查清楚，到底是不是就如民進黨所說，趙天麟身為國防委員會立委，與中國大陸女子婚外情，是不是中國大陸介選？

呂謦煒進一步指出，鄭文燦這麼多的影片被拍到，是不是Deepfake深偽影片，請民進黨政府好好查清楚；還有羅致政最近被傳出的不雅影片，民進黨政府也應該好好查清楚，不要讓中國大陸或是所謂其他勢力介入大選，這是民進黨政府應該要負的責任。

至於記者會公布爆料者提供疑似鄭文燦的影片，凌濤諷刺，高度懷疑這影片是deepfake的介選，希望檢調儘快查明爆料者提供有2位女陪侍的影片，到底是不是鄭文燦？鄭文燦應向全國的人民說清楚，你去了八八會館、澳門九號會所，那影片中這個有2位女陪侍的場景，有似曾相似嗎？跟你有沒有任何關係？這都是鄭文燦必須對外講清楚的。

凌濤表示，影片中這位穿長襯衫的男子以及他最後開口唱的這一句歌詞，都讓大家認為Deepfake技術實在是太精準了，希望檢調單位好好查到底。他強調，大家不禁懷疑，為什麼每次去酒店、跟女子去摩鐵的畫面，Deepfake怎麼老是鎖定羅致政、鄭文燦？怎麼都沒有鎖定其他候選人？他嘲諷說，deepfake介選應該要選精確的標的，不應該隨便污衊，這樣的做法應該予以譴責。

凌濤表示，賴清德跟蔡英文在「路上」，而這台車上還有很多人，包括在酒店的梁文傑、在酒店的吳乃仁、在八八會館的鄭文燦、在摩鐵的羅致政，還有「親中」的趙天麟，通通都在賴清德跟蔡英文開的這輛車上都在，都沒有下車。

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