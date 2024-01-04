多圖／中和車掃！支持者高喊總統好　侯友宜：支持侯康才能政黨輪替

▲侯友宜4日與張智倫從中和福和宮啟程車掃。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

2024大選倒數9天，國民黨總統候選人侯友宜今（4日）上午與中和立委候選人張智倫一同在中和車隊掃街。沿路上，群眾比侯競選號次3的手勢、舉國旗與競選旗等，並高喊凍蒜、總統好，還有人送大蒜、菜頭等為侯友宜加油造勢。侯友宜說，只有投給「侯康配」，才能發揮民主制衡、政黨輪替的力量，大家一起拚，把中華民國贏回來。

侯友宜10日上午先到中和福和宮與張智倫會合，兩人一同參拜並致詞，接著啟動車隊掃街。侯友宜致詞表示，選舉剩下9天，民進黨奧步盡現，用抹黑造謠最廉價的方式，攻擊對手，如果繼續執政下去，用這種手段只會把人民的生活變得更痛苦；他出來選舉，民進黨把5年前選舉的事再拿來攻擊一次，完全沒有的事，卻不斷捏造。

侯友宜強調，他一定會贏，不管你是哪個黨派，請集中選票，投給最強的候選人「侯康配」，只有投給「侯康配」，手中的那一票才能發揮民主制衡、政黨輪替的力量，大家一起拚，把中華民國贏回來。

▲侯友宜中和車掃時與支持者握手。（圖／記者蘇晏男攝）

車隊掃街行經中和23條路，幾乎每條路上都有支持者站在定點等待侯的到來，他們手持侯友宜的加油旗、競選號次、國旗，當侯抵達時，高喊加油、凍蒜，甚至有人說「總統好」，而侯則以敬禮、3號手勢、拜託等手勢回應，且只要抓住機會，便與支持者握手。而有里長贈送侯友宜大蒜、菜頭，國民黨新北市議員金瑞龍則率眾為侯加油。

記者也觀察到，沿途大量的支持者加上車隊轟隆隆鼓聲，吸引不少人目光，當侯友宜車隊行經時，不少一探究竟的民眾向侯揮手致意、比3號手勢，甚至有人從室內衝了出來；另外，路途上也有支持者持旗幟跟著侯的車隊跑了一小段路、幼稚園小朋友舉小國旗加油等畫面。

▲里長送大蒜給侯友宜。（圖／記者蘇晏男攝）

▲支持者持加油旗小跑步隨同侯友宜車隊。（圖／記者蘇晏男攝）

▼侯友宜4日與張智倫上午在中和車隊掃街沿路畫面。（圖／記者蘇晏男攝）