立委政見會催票下猛藥！　羅明才：得票超過15萬就進軍新北市長

▲國民黨立委羅明才。（圖／翻攝自Facebook／羅明才）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選進入倒數階段，新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）立委選戰有6人角逐，但選情仍聚焦在藍綠激戰，由國民黨現任立委羅明才對決民進黨新生代女將曾柏瑜。羅明才4日就在政見會中喊話催票，如果這次選舉他能獲得超過15萬票，未來將進軍新北市長。

新北市第11屆立法委員選舉第11選區公辦政見發表會由新北市選委會主辦、大新店有線電視承辦，羅明才在會中除了清楚闡述新店區這幾年的發展，以及未來的交通建設規劃，他也提到，雖然大家說政見會看的人、聽的人不多，但他要在這裡告訴大家，新店的發展有賴在地的民意代表，現任的民意代表都很認真，而大家常說要「世代傳承」，自己推動新店的發展已經到一個「感恩」的心情。

羅明才喊話，他會努力再努力，如果這次選舉票數衝高到15萬票，那他就準備在人生做「更大的調整和貢獻」，要把成功爭取新店升級的經驗，努力昇華，「如果超過15萬票，我就進軍新北市」，希望把成功的經驗，帶給人民幸福的經驗來推動、爭取新北市長，他也是以一個感恩的心情，希望給年輕人更多機會。

新北市第11選區共有6名候選人，1號為國民黨羅明才、2號為無黨籍鄭添泉、3號為制度救世島魏趨安、4號為人民最大黨張家榛、5號為中華婦女黨陳聖、6號為民進黨曾柏瑜。