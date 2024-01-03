圖／柯文哲抵桃園！「小草」白紙寫心願「全家12票」　遇民眾嗆白賊

▲柯文哲桃園車掃下午場，楊梅、中壢。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／桃園報導

民眾黨總統候選人柯文哲3日車掃第二天，上午前往桃園八德，下午則到楊梅、中壢。由於上午下雨且天氣寒冷，所以路邊民眾數量較少，但仍可見幾群拿著旗子的支持者搖旗吶喊；下午抵達中壢市區時，民眾明顯增加許多，諸多路人拿起手機拍照圍觀，不少「小草」們也聽從柯營「白紙運動」寫下心願，不過仍有少部分民眾比倒讚、罵「白賊柯文哲」。

柯文哲3日進行桃園車掃行程，早上先參拜護國宮，之後便與民眾黨桃園市第6選區立委候選人（八德、大溪、復興、華勛十二里）李慕妍一同車掃。但由於今日變天、氣溫寒冷，加上外頭飄著毛毛細雨，被問到會不會擔心民眾不踴躍，有什麼辦法召喚支持者？柯文哲說，月有陰晴圓缺，方便的話就喊一下加油，但若下雨天還要特別出來的話，大家也很辛苦。

當車掃陣仗上路後，果真因為天氣寒冷且毛毛細雨的關係，幾乎沒什麼民眾出門，但還是可見到一些支持者拿旗吶喊加油。而車掃一路到上午的終點站南崁五福宮時，許多支持者們已在該地等候許久，並歡迎柯文哲抵達。

▲柯文哲桃園車掃上午場，桃園、八德。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲一行人下午於楊梅車站出發，儘管氣溫只有12度，不過仍有不畏風寒的「柯粉」、「小草」們跑到現場，搶著和柯文哲拍照。當柯文哲車隊於下午2時左右出發，一開始支持群眾較為零散，但車隊一路抵達中壢市區後，明顯有路人拿起手機，想拍下柯文哲一行人。

就在柯營1月1日喊出「白紙運動」寫下願望後，只見諸多粉絲都拿著自製的字卡，寫著「支持一號」、「台灣的選擇」、「下架藍綠」、「阿北凍蒜，絕對不貪」等字眼，不斷與柯文哲揮手喊加油。另外，也有許多機車騎士、汽車族在停等紅燈時，伸出手比讚、1號或揮手手勢。

不過，當車隊進入中壢車掃時，開始出現有民眾不滿抗議的動作，例如比倒讚等手勢，還有一名女子高喊「白賊柯文哲」，甚至有一名男子大罵「X你XXX」等髒話，另還有一群拿著「侯康配」看板的民眾狂比3號手勢。此外，柯文哲也2度與新黨桃園市立委候選人游智彬巧遇，游並沒有表達過多言語，僅比出自己的2號以及揮手喊「謝謝」。

▼柯文哲到中壢車掃時，巧遇新黨桃園市立委候選人游智彬，游揮手並喊謝謝。（圖／記者袁茵攝）

▼民眾比倒讚。（圖／記者袁茵攝）

▼民眾比「侯康配」的3號手勢。（圖／記者袁茵攝）