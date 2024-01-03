新北第11選區／曾柏瑜披綠袍「深藍區」挑戰7連霸委員羅明才

▲新北市第11選區藍綠候選人曾柏瑜（左）、羅明才（右）。（圖／翻攝羅明才、曾柏瑜臉書）

記者魏有德／新北市報導

2024大選進入最後衝刺階段，新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）立委參選爆炸，共有6人角逐，不過，外界仍將看點擺在「藍綠對決」上。國民黨籍現任立委羅明才在地深耕逾20年，擁有廣大基礎和資源，欲尋求立委8連霸，他的主要對手則是響應賴清德「民主大聯盟」號召加入民進黨的新生代女將曾柏瑜。

▲羅明才邀請同為立委候選人的李明璇掃街。（圖／翻攝羅明才臉書）

新北市第11選區共有5區，人口大多集中在新店，餘下四區則是分佈在山區，又被稱為「新店大文山」選區。該區被視為藍營「傳統票倉」，除去較偏綠的深坑、石碇、坪林等選民人口較少的區域，就連2020年大選時，蔡英文在新北市拿下56.52％得票率的優勢下，綠營在新店區也只開出44.08％的得票率，成為新北市指標性藍營超級優勢、綠營超級艱困選區。

現任立委羅明才自1998年起，直至2008年改制至今，已經連續7屆當選該區立法委員，本屆欲挑戰八連霸，持續服務當地民眾。國民黨初選提名伊始，被視為最有力的接班者，現任議員劉哲彰一度決定出馬與羅明才一爭高下，不過，最後在團結氛圍下退出，也讓藍軍在該選區的地位保持穩固。

▲民進黨立委候選人曾柏瑜與在地議員陳永福、陳乃瑜路口揮手拜票。（圖／翻攝曾柏瑜臉書）

身為挑戰者的曾柏瑜為「太陽花世代」出身，8年前曾代表「綠社盟（綠黨及社民黨）」出戰該選區，這次捲土重來，在地方實力雄厚的資深議員陳永福及曾在2021年拿下民進黨全國最高票的新科議員陳乃瑜力挺下，空戰陸戰齊上，給羅明才帶來不少壓力。

自選戰開打後，羅明才發揮陸戰實力，勤走基層，不僅在公園、學校的晨運時間都可以看到羅明才的身影，進入最後衝刺期，羅明才也請到包括同為立委候選人的李明璇、羅智強，名列國民黨不分區立委候選人的柯志恩等人站台加持，維持高人氣。

反觀曾柏瑜則是主打年輕形象牌，將訴求下沉到年輕世代及婦女家庭等族群，再加上一次又一次的掃街和站路口「刷眼緣」，採取傳統和新型態合一的選舉策略，力求翻轉新店大文山地區陳舊的一面。

根據第十屆立法委員選舉結果顯示，2020年選舉人數為291485人，投票數為218826，投票率約75.07。羅明才委員在該屆拿下破10萬的得票數，達到12萬4714票，代表民進黨的名嘴張銘祐則是拿下綠營在該區有史以來立委最高票數7萬3755票。

