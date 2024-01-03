「明明是魔鬼還裝是賴神」　侯友宜競辦曝賴清德「卡管」真面目

▲侯友宜競選辦公室舉行「揭發卡管首惡賴清德真面目」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今（3日）舉行「揭發卡管首惡賴清德真面目」記者會，指控賴清德擔任行政院長任內，以行政、司法手段「卡管」的黑歷史，競辦發言人黃子哲痛批，賴清德在辯論會上稱「管中閔能擔任校長，是自己擔任行政院長任內核定的」，賴明明是加害人還硬扯自己是好人，卡管黑手硬拗自己是白臉，明明是魔鬼還假裝自己是賴神。

黃子哲指出，「卡管」的過程，賴清德正是行政院長，創下台灣民主社會、大學自治最不堪的黑歷史，當年賴清德曾說，台大校長遴選是百年來問題最多的一次，甚至在教育部同意管中閔接任校長後，賴清德還跑去總統府見蔡英文，希望教育部「審慎思考」，代表案子都已經過了，賴清德還在卡管。而當管中閔以武俠小說中「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」說法來回應台大校長遴選風波，賴清德還以「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」回嗆，以上這些發言統統都是賴清德卡管鐵證。

黃子哲表示，管中閔日前在臉書直指，2018年政府傾盡全力粗暴干涉台灣大學校長遴選，迫害校長當選人，破壞大學自治，並直接點名賴清德，這就是受害者自述，賴清德如今竟然還敢講得自己是大好人、大善人。黃子哲總結，民進黨共有「卡管123」，卡了一年、300多天，比賴清德不進台南市議會還長；兵分二路，行政、司法打壓，除了教育部卡管，還抹黑管中閔違法兼職、抹紅他到大陸兼課；期間動用三個教育部長，就是為了卡管。

黃子哲表示，從卡管歷程可總結賴清德三個性格，第一，威權性格，不管大學自治、學術自由；第二，「外表水水，雙面刀鬼」，講得正義凜然，但就是卡管總司令，現在竟然還要當雙面人；第三，人格低劣，在辯論會公開說謊，否認卡管，道德標準非常低劣。黃子哲也說，賴清德最新競選廣告說要走民主路，但其實賴走的是「查水表快速道路、關媒體大道、威權高速公路」，建議賴清德也可以走中福路，直到賴皮寮，看看老家逃漏稅、申報不實的違建。

台北市議員鍾沛君表示，對於卡管歷程，賴清德是忘記還是害怕想起來，明明當年台大遴選會已經選出台大校長管中閔，賴清德竟然還要行政院下面的教育部，連下八道公文，要求釐清各種疑義，蔡英文提名的新科監委也去函台大要調查，「各種用國家機器卡管的嘴臉歷歷在目」。

鍾沛君表示，不僅國家機器動起來，民進黨也透過立法院發動攻勢，立委柯建銘恐嚇要管中閔自行婉拒，「不然不死也半條命」，張廖萬堅也抹黑管中閔論文抄襲，結果張廖萬堅自己才有相關爭議，王定宇更說「如果還有羞恥心如何續坐校長位」，這些事情都是民進黨卡管的證據，足足折磨台大師生一整年才肯放手，如此踐踏大學自治、校園民主，賴清德正是當中最大黑手，絕不能讓這樣的政黨有再執政四年的機會。

新北市議員陳偉杰表示，針對民進黨抹黑管中閔的種種事項，事後也都證明並非事實，且根據民進黨黨綱第五條第二項，高喊要維護教育中立學術自由，甚至表示「大學及研究機關人員之聘任或不予續聘，應尤其組成的資格評審委員會公平裁定，嚴禁政治權力的干預」，結果民進黨自己卻違反黨綱，所作所為何其諷刺。

黃子哲轉述，侯友宜對於管校長被卡管三百多天，表達高度不捨跟遺憾，黃子哲在記者會中並公布管中閔力挺侯友宜的影片，管校長在影片中更大讚侯友宜，正直、有胸襟、有勇氣，能單槍匹法面對持槍悍匪，「這哪裡是那些平常耍嘴皮子的嘴砲英雄可以相比」。