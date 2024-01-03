交通建設成攻防！黃秀芳稱遭抹黑　楊曜聰發再批紙上談兵

▲藍營立委候選人楊曜聰。（圖／翻攝自縣選委會直播）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化縣縣選舉委員會3日舉辦立委政見發表會，第二選區(彰化市、花壇及芬園鄉)藍綠候選人楊曜聰、現任立委黃秀芳對峙，雙方針對捷運延伸到彰化及鐵路高架化再度交鋒，黃秀芳嚴正駁斥對手抹黑，楊曜聰公開承諾，未來當選立委，會爭取鐵路高架化在4年內動工，否則主動辭職。

黃秀芳表示，重大建設的成果是一步步累積，也會有許多前人的努力，例如台中捷運綠線延伸到彰化及彰化鐵路高架化，過去她在立法院多次質詢推動，如今兩案都已獲核定，但很遺憾對手卻拿這些重大交通建設當抹黑的工具。

▲立委黃秀芳角逐連任。（圖／翻攝自縣選委會直播）

她強調2017年捷運綠線只規畫延伸到彰化市的「外圍」，對彰化市發展幫助不大，因此持續爭取路線延伸進入市區，未料質詢畫面遭刻意剪接操作，她特別嚴正駁斥抹黑行為，並強調，自己以高格調看待這次選舉，不抹黑、不拉布條、不亂插旗、不賄選，相信也是選民的期待，如今重大交通建設逐步推動，也需要地方政府加速都市計畫腳步，中央、地方攜手才能讓彰化發展更快速，嚴正駁斥對手抹黑行為。

楊曜聰在發表會上指出，彰化的重大建設已經講了二十幾年，大肚溪北岸的烏日因為有高鐵和捷運的通車，目前烏日已經高樓大廈林立，燈火通明，反觀大肚溪以南的彰化卻數十年如一日，叫彰化人情何以堪。楊曜聰呼籲這次選舉一定要選對人，人家說「選對人幸福一輩子，選錯人要做找不到人」。

楊指出，黃秀芳已經當了兩屆8年的立委，如果用心為地方謀福利，彰化人最關心的鐵路高架化與捷運延伸到彰化，不會至今依然只是紙上談兵，毫無重大進展。楊曜聰甚至發下豪語，承諾未來當選立法委員，爭取鐵路高架化4年內動工，否則辭職以示負責，展現出自己會盡全力推動彰化重大建設的決心。