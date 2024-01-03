陽明交大高雄分部籌設啟動　李柏毅：若真心挺左楠半導體就別亂扯後腿

▲高雄市長陳其邁1日宣布「陽明交通大學高雄分部」籌設啟動 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者陳弘修／綜合報導

國立陽明交通大學與高雄市政府簽訂合作備忘錄，正式啟動籌備陽明交大到左營設置分部，招收半導體與AI產業碩博士生。對於有國民黨市議員批評此舉輔選意味濃厚，民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅2日強力反擊。李柏毅表示，陽明交大到左營設分部為台積電進駐後的人才需求注入強心針，政治人物如果真心挺左楠半導體產業，就別亂扯後腿。

高雄市長陳其邁1日宣布「陽明交通大學高雄分部」籌設啟動。他表示，高雄市政府與 陽明交大已簽訂合作協議書，未來會提供現有高雄蓮潭會館、公務人力發展中心房地，作為陽明交大高雄分部校址，這個地點離高鐵站距離僅1.7公里、離台積電3公里，未來對老師、人才、國際產業等合作會非常方便。

陳其邁也強調，台灣 AI、半導體產業人才來源主要來自國內 6 所大學。包括台大、成大、清大，陽明交大、中山、北科大等，以往多半集中於北部。近年南部半導體 S 廊帶成型，既有的半導體化學材料、封測等，並配合 5G、智慧科技產業發展啟動亞灣 2.0 計畫，目前已吸引IBM、微軟、高通、CISCO、仁寶、緯創等 130 家內外大廠新創進駐群聚，高科技產業逐漸發展成熟。

對於有國民黨議員批評陽明交大在左營設置分部案，李柏毅2日也強力反擊，他表示，若干政治人物故意把這件事蒙上選舉色彩，是非常不尊重校方的不專業行為，要選立委的候選人還不知道陽明交大來左營設分校是天大的好事，有心人士還展現外行胡亂質疑，他要鄭重呼籲「勿惡意卡關，扯左楠後腿」。

▲民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅。

李柏毅表示，因應台積電進駐楠梓以及未來的產業趨勢，半導體與AI的專業人才需求大增，以理工科聞名的陽明交通大學願意來左營設立分部，有兩個重大意義：第一、未來高雄學子留在高雄就能取得陽明交大學位，促進在地就業，不用北漂。第二、左楠因陳其邁市長推動的半導體S廊帶與台積電進駐，已產生正向的磁吸效應，不僅國外大廠紛紛來高雄設廠，也吸引北部名校來高雄設置分部，再加上去年成立的中山大學半導體學院，左楠正循美國矽谷與新竹竹科模式，邁向半導體科技大城。

李柏毅也強調，陽明交大左營分部案已向校務會議報告通過，後續將依《大學法》及《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》等規定，提報設置計畫待教育部核定後才會招生，未來仍有許多關卡需要市府與中央地方民意代表協助。