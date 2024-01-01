趙少康批80%媒體是綠媒　韓國瑜4年前也嗆《蘋果》

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（1日）在辯論會接受《自由時報》提問時批，80％媒體是綠媒，所以有人以「三民自」（指《三立》、《民視》、《自由時報》）來稱呼。對此，民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍表示，趙少康批評、貶低媒體的公信力，是不是因為剛辭職中廣董事長，就忘記自己曾經是媒體人，還是「少康戰情室」過去就是用這樣的思維，在製作政論節目？

▲韓國瑜在2020總統大選電視辯論會中，曾公開嗆媒體「沒有水準」。（圖／公視提供）

此外，戴瑋姍說，趙少康過去也用新台幣1億元買下價值57億元的中廣，自任董事長兼總經理，甚至在宣布參選副總統辦公室就直接設在中廣大樓，難道這就不叫操控媒體？呼籲趙少康，不要惡意煽動撕裂族群，此舉並不會為自己的選情加分。

戴瑋姍回顧4年前韓國瑜在上屆總統選舉時，也曾在總統大選辯論會上批評媒體沒水準、缺乏良心、將台灣狹窄化等，呼籲公職候選人應尊重新聞媒體採訪權，理性接受媒體監督，不該對媒體工作者充滿歧視，還是說歧視、造謠、抹黑就是國民黨的DNA？

上屆總統選舉，代表國民黨參選總統的韓國瑜曾在辯論會中，直接嗆提問的《蘋果日報》說，他談的是大海、國家發展，但《蘋果日報》卻問他的私生活，「談的是漱口杯的問題」，批評《蘋果日報》沒水準，呼籲民眾要唾棄它，「知識分子、這些記者，良心被狗吃掉了」。