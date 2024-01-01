辯論會談外交　吳欣盈再點名外交部：穿國王新衣被我點破沒穿衣服

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選副總統辯論會1日登場。在提問環節，針對台灣的外交受到中國的圍堵和打壓，未來擔任副總統，要如何協助總統突破困境拓展外交？民眾黨候選人吳欣盈說，沒有人說這是很容易的事，「不過針對譬如我最近去COP的經驗，我覺得外交部就是穿國王的新衣被我點破沒穿衣服」。

▲2024總統大選副總統辯論會1/1登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈一襲藍色套裝到達辯論會現場。（圖／記者湯興漢攝）



自由時報提問，台灣外交受到中國的圍堵和打壓，處境艱難，未來擔任副總統，要如何協助總統突破困境拓展外交？如果兩岸關係沒有改善，有什麼辦法可以讓台灣加入更多國際組織？在野陣營批評民進黨的外交政策，未來擔任副總統一樣要面對中國的壓力，請問有什麼更好的辦法可以拓展台灣的國際空間？增加中華民國的邦交國數量？

吳欣盈表示，台灣的外交困境是重點，沒有人說這是很容易的事，不過針對譬如她最近去COP28的經驗，她覺得外交部就是穿國王的新衣，被她點破沒穿衣服。但今天時間有限，她有準備一整串COP時與外交部10月3日到出國後的對話紀錄，我也要求外交部要更新官網。

吳欣盈說，以當副手部分，怎麼協助總統推廣外交？很簡單，在國際部分，要注重二軌外交，還有注重雙向貿易協定跟交流。向台灣已經簽數30幾個BIA、FTA，雖然沒有在許多國際組織，這也沒有阻撓台灣能在國際上交更多的朋友與實質上的合約簽數。

吳欣盈說，過去有講過央行主權基金，央行說他不是IMF的會員，可是許多央行是央行對央行之間有簽約，可以確保外匯存底在全球經濟波動的時候有一個保險。沒有人阻止我們簽雙項協定。

接著，吳欣盈指出，法規部分要有互通性，個資法要採用歐盟規格，或是全球最低稅制的部分，只要跟國際上搭得上線，能有更多國際投資進來台灣，台灣相對的重要性會提升。大家只會想到台積電護國神山，要用護國群山的概念提升經濟，也保護台灣。