蕭美琴指侯將憲法九二共識化　懂中文都知道「雙方都認同才叫共識」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴辯論會。（圖／公視）



記者杜冠霖／台北報導

對於媒體詢問九二共識及中華民國憲法是否為護國神山，民進黨副總統候選人蕭美琴回應，最大風險是侯友宜要把中華民國憲法九二共識化，但九二共識中並沒有中華民國憲法的存在，習近平已經明確提到，九二共識就是一中、沒有各表，面對這樣的立場到底認不認同，懂中文的人都知道，認同才叫共識，既然沒有共識，怎麼能把九二共識當護國神山？

聯合報代表詢問，侯友宜說中華民國憲法是兩岸關係護國神山；柯文哲說會尊重中華民國憲法；美國學者投書說賴清德應凍結台獨黨綱，這番話隱含中華民國憲法與台獨黨綱是對立概念，請問哪個是護國神山、鄉愿還是災難？

蕭美琴表示，賴清德已經澄清他在辯論期間的口誤，他的使命就是守護台灣跟中華民國，我們都是依照中華民國憲法參選正副總統，如果當選也將以中華民國憲法宣誓就職，國旗也繼續在總統府前面升起。

蕭美琴指出，蔡英文多次提到，處理兩岸關係就是以中華民國憲法跟兩岸人民關係條例來處理，未來的賴清德也是一樣，今天提到的風險，是國民黨總統候選人要把中華民國憲法九二共識化，但九二共識中並沒有中華民國憲法的存在。

蕭美琴直言，習近平已經明確提到，九二共識就是一中、沒有各表，就是中華人民共和國底下的一國兩制，面對這樣的立場到底認不認同，認同才叫共識，懂中文的人都知道，既然沒有共識，怎麼能把九二共識當護國神山？

蕭美琴表示，必須務實面對、處理兩岸關係。除了剛剛提到中華民國憲法以及兩岸人民關係條例外，現在國際戰略架構下，維持現狀是台灣民意8成以上支持共識，同時也是國際社會的期待，會持續維護台海現狀。