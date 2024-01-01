如何粉碎介選？　賴清德自薦：請支持「中國最不喜歡的候選人」

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉倒數12天，民進黨總統候選人賴清德今（1）受訪時說，中國介選今年最嚴重，敬請國人支持「中國最不喜歡的候選人」，這是粉碎中國介選最好的手段，也千萬不要支持中國支持的人選，否則以後台灣的總統都是中國在指定。

賴清德今天下午陪同台中市第三選區立委候選人謝子涵至后里后義宮參香祈福時，接受媒體聯訪說，國人應該同聲譴責中國介入這場選舉，不過回顧台灣每一場重大選舉，中國都會介入，而且這次是變本加厲、最嚴重的一次。

賴清德表示，敬請國人能夠支持「中國最不喜歡的候選人」，讓他能夠高票當選，這是粉碎中國介選最好的手段；中國所支持的人選，千萬不要支持，否則以後台灣的總統都是中國在指定。

此外，對於今天是新年第一天，賴清德表示，新年新希望，希望國人能夠勇敢堅定的選擇對的人，走對的路，讓台灣在進步的路上走進世界，迎向未來，讓國家能夠繁榮發展。

賴清德預告，1月3日上午早上7點半到8點半，他將率領黨公職在全國817個路口站出來，呼籲全國父老鄉親能夠響應，支持「美德贏台灣，三票護台灣」，另外也歡迎支持者在網路上串連，共同團結士氣。

賴清德補充，1月8日開始就會開啟車隊掃街，由他與副總統候選人蕭美琴一同南北進行，希望能夠串連全國父老鄉親支持的力量，讓台灣能夠走在對的路上，持續繁榮發展。