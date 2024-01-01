批「賴清德台獨戰爭」三位一體　趙少康轟蔡英文奉習近平為聖經

▲國民黨副總統候選人趙少康回應中華民國憲法相關議題。（圖／公視）

記者鄭佩玟／台北報導

聯合副總編輯王茂臻提問，中華民國憲法是這次大選焦點，侯友宜說是兩岸關係的護國神山，賴清德說是災難也是神話，柯文哲說會遵守憲法，美國學者葛來儀則投書建議台灣依憲法處理兩岸事務，以及賴清德應當選後要凍結台獨黨綱，請問中華民國跟台獨黨綱誰是護國神山？誰是神話？誰是災難還是鄉愿？趙少康則說，蔡英文說，3位一體是災難，「但賴清德、臺獨、戰爭，這才叫3位一體！」

趙少康回應，「如果跟蕭女士說今天我們去吃晚餐吧，我想喝稀飯，他說要吃牛排，我說好吧，那你吃你的牛排，我喝我的稀飯，這就是共識啊，共識哪是要通通一樣呢？共識也可以不一樣啊！」但今天上午，蔡英文胡說八道亂講一通，有這樣的國家元首，他真是替她感到不堪啊。



「什麼是三位一體，九二共識一中各表跟一國兩制？」趙少康直言，奇怪了！國民黨什麼時候支持過一國兩制了？誰支持過一國兩制了？哪一位支持一國兩制的？是侯友宜接受過？還是趙少康接受過？國民黨從頭到尾反對一國兩制，也反對共產黨在香港的這個胡作非為，把黎智英到現在還關起來。



趙少康續批，蔡英文是中華民國總統欸！但怎麼老是拿習近平的話當成的聖經、當成金句呢？應該要反對啊！而且民進黨老是逼人家問習近平說，欸九二共識的一中是不是中華民國？「你是他，你會講是中華民國嗎？你逼他嘛，他當然講是他講的話，他來問我，我們也講的一中就是中華民國啊！」



趙少康說，這道理就是這麼簡單，但民進黨非要逼到那個牆角上，然後就說哦習近平說，九二共識那個一中是中華人民共和國，所以沒有共識，「共識就是說，他講他的，你說你的，從此就有一個所謂通關密碼。」



趙少康進一步表示，蔡英文說，3位一體是災難，「賴清德、臺獨、戰爭，這才叫3位一體！」所以風險，他說九二共識連結的憲法是風險，不是風險，跟九二共識連結的憲法，是一個中華民國的，一個中華民國的憲法，一個中華民國的九二共識，「請你注意。我趙少康行不改名坐不改姓，你叫我黎少康，我還是趙少康，我還是中華民國，謝謝。」