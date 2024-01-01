吳欣盈：海峽兩岸和平沒有戰爭　是建立在中華民國概念上

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈辯論會回應中華民國憲法相關議題。（圖／公視）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選副總統辯論會1日登場。在提問環節，最後一題問到憲法議題，中華民國憲法與台獨黨綱，誰是護國神山、誰是神話、誰是鄉愿、誰是災難？民眾黨候選人吳欣盈主張，以台灣為核心的中華民國，現在的海峽兩岸是和平沒有戰爭的，就是建立在中華民國的概念上；同時吳也說，主張兩岸多多交流。

《聯合報》提問，中華民國憲法是這次大選討論到兩岸政策的核心議題，美國學者在去年投書，隱含中華民國憲法與台獨黨綱是對立的概念，中華民國憲法與台獨黨綱，誰是護國神山、誰是神話、誰是鄉愿、誰是災難？

吳欣盈說，1996年到現在，中國一直在台灣總統大選是一個重要因素，國、民兩黨一個是靠中、一個反中，都失去台灣自主性，是國、民兩黨的問題。

吳欣盈提到，民眾黨主張，可以合作就合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗。吳說，她的想法與柯主席一至，就是要維持現狀、兩岸和平、人民自主，主要就是以台灣為核心的中華民國，現在的海峽兩岸是和平沒有戰爭的，就是建立在中華民國的概念上。

吳欣盈說，同時，也要主張兩岸多多交流，像柯主席之前也辦過世大運、雙城論壇，只要多點交流，就會有多點尊重；她也提醒大家，柯主席常說五個互相，互相認識、互相了解、互相諒解、互相合作以及互相尊重。

最後，吳欣盈提醒，最重要的根本就是要提升自己的競爭力，「我大學是學國際關係的，有三個C，民進黨衝突就是conflict，國民黨跟中國走太近是corporation，民眾黨就走出compete，提升台灣的競爭力，要從經濟開始重新出發」。