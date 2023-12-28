國小師向國三生致敬：真正勇者　放任高風險學生猶如「狼跟羊圈養」

▲不捨國三生喪命，不少民眾到校門口送花致意。（圖／記者陸運陞攝）

記者楊惠琪／台北報導

不捨新北國三生慘死，花蓮縣國小教師唐宇新在臉書發文悼念，該生為勸阻他班同學騷擾班上同學，慘遭砍殺不治。他以教育人員身份，向這名學生致敬，「你是為了保護同學而戰！你是真正的勇者！」唐宇新指出，此案也凸顯高風險學生深知輔導管教辦法不具傷害力，放任這些學生在校「就像把狼跟羊圈養在一起」，呼籲修法強化對高風險學生的約束力，完成這名勇者少年的未盡之責。

唐宇新接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，今年的聖誕節是帶著血與淚的節日，國三生為了保護自己班上的同學，殞命於兇惡的戰役中，他才是真正的勇者，但這個社會與法規並沒有讓他能夠繼續安全的扛起勇者的責任，「少年勇者未盡之責，我們這些大人應該要完成」，呼籲相關單位立即啟動修法，確保真正的校園安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐宇新表示，這起事件凸顯輔導管教辦法失能，這些校園高風險學生，有些在幫派與宮廟的保護下，有具備法律身份的人員給予「技術指導」，清楚學校不能隨便搜身、搜書包，也不能約束人身自由。在此情況下，學校老師「像是被拔了牙、去了爪、摘了聲帶的牧羊犬，學生像是狼跟羊圈養一起，遵守規定者，反而成為最大受害者。」

唐宇新更點名，民進黨立委范雲、人本教育基金會先前舉行記者會，要求教育部追究某國立高職在畢旅檢查學生行李的行政責任，讓學生權益與學生管教，在教學現場產生莫大的難處。

唐宇新指出，相關主管機關應立即著手「中途學校教育實施辦法」、「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修法，加強高風險學生的約束力，像曾安置中途學校的高風險學生，若要重返校園，應經學校行政人員、社工、心輔等人員判定犯行少年行為能融入社會，再轉至脫離少年生活圈的學校。

唐宇新進一步指出，在保障高風險學生人權的條件下，也要提供學校必要的搜物權，尤其針對從中途之家或少年觀護所返回校園的學生，為避免攜帶違禁物品到校，只要有合理懷疑，可在相關人員在場下，檢查學生私人物品或抽屜等。