人本首談「割頸案」：搜書包無法解決校園衝突　籲建構完整輔導系統

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生遭同學持彈簧刀攻擊致死，人本教育基金會今（28日）首度發表看法，執行長馮喬蘭表示，普遍、全面性搜書包沒辦法預防悲劇發生，因為衝突發生通常是人的內在跟行為發生問題，認為應以學校為中心，結合政府和社區其他資源，建構完整的學校資源輔導系統。

▲新北國三生命喪校園，震驚全台。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

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馮喬蘭指出，事件發生後，有人提出搜書包來預防悲劇，但這樣只是恰好避開事情的關鍵點，因為搜書包向來沒辦法預防學生任何問題跟暴行，現行規定只要學校有合理懷疑、第三人在場、錄影存證，一樣可以採取安全檢查，但普遍性、全面性的搜書包，並沒有辦法解決問題。

馮喬蘭說，會發生這個悲劇與衝突，通常是人的內在跟行為發生問題，任何事情包括他自己都有可能成為攻擊的武器或工具，所以搜書包無法預防此事，唯有從內在和行為改變才能預防悲劇再發生。

馮喬蘭指出，以目前學校的輔導量能，面對有特殊狀況的小孩，相關輔導量能跟專業可能不夠充分，以此次案例來說，這個孩子本身的特殊狀況，學校不可能事先不知道，但校方可能碰到某些限制，以至於沒有做更進一步處理，因此，應該協助學校建構完整的校園資源輔導系統。

馮喬蘭說，透過以學校為中心，結合學生諮商輔導中心、少輔會、社區的社工與相關資源，共同協助學校建構完整資源輔導系統，盼能承接住每一個孩子，讓這樣的悲劇不要再發生，並能夠建構起我們每一個人，每一個小孩的社會安全網，也同時照顧每一個家長擔憂的心。