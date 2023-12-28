割頸案砍人學生曾進出少輔院　教育部：中介機制需做檢討

▲教育部長潘文忠出席行政院會會後記者會，說明新北國中生割頸案後續作為。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新北市一名國中三年級的男學生遭同校學生持彈簧刀砍殺，送醫搶救後宣告不治。關於校園安全問題，教育部長潘文忠28日在院會後記者會說明，有相關團體認為加害學生過去有進出少輔院的紀錄，這樣的學生回到校園變成加害者，中介機制上確實需做檢視，需要跨部會共同討論。此外，關於人力部分，過去國中小都沒有設置教官，這部分會跟縣市教育局做檢討，如有處理執行方面需要人力資源，會來評估。

教育部長潘文忠說，新北市發生重大校園事件引起各界關切，尤其受傷孩子過世，大家心情都非常難過，今天院會特別就這樣的事項跟院長和所有首長做說明。

潘文忠指出，院長陳建仁也特別指示，確實在最近這個階段大家關心，也包含來自相關團體認為加害學生過去有進出少輔院的紀錄，對於這樣的學生再回到校園變成加害者，「這樣的中介過程是不是應該再做一個檢視？讓學生回歸校園的過程應該做更多的協助」，院長聽到這部分也認為這確實是需要在機制上做檢視，也需要跨單位跨部會共同討論。

至於提升戲場人力資源部分，潘文忠說明，從學生輔導法修法後，依照設置規模，目前為止加置的輔導教師，高中以下的公私立學校已逾5000位。

潘文忠指出，在這次反應的意見裡，除了落實學生三級輔導作為外，如果碰到校園霸凌，學校的執行面是不是有人力或資源的需求，這都牽涉到長期相關校安人員的設置，「過去設置有教官的都是在高中以上，國中小沒有，這部分會跟縣市教育局做檢討，如有處理執行方面需要人力資源，會來評估」。

潘文忠提到，過去在加置校安人員，確實也有一些這方面的考慮，在今天院會，六都市長副市長也表達對此議題的關心，認為要透過中央跟地方、跨單位共同為學生做最好的防護，學校老師也能在資源上有最大的支持。