不捨國三生遭刺死！家長校門口擺花致意　憶：兒被拖山上險打瞎

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

新北市一名國三男學生25日遭同學拿彈簧刀割頸，送醫搶救後仍傷重不治，新北地檢署決定將動手男學生依殺人罪偵辦。事發後，有許多民眾特別送花到校門口致意，一名家長表示，自己的孩子也曾經被同學綁上山，還差點被打瞎。

▲國三男學生不治，許多民眾送花到校門口致意。（圖／記者陸運陞攝）

▲校門口旁有不少民眾送的花。（圖／記者陸運陞攝）

國三男學生25日遭同學割頸，經醫院2天搶救仍傷重不治。檢方27日下午會同法醫到醫院相驗遺體，初步確認男學生身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，刀刀致命，相驗後偵辦罪名也從殺人未遂變成殺人罪。

▲該校家長來送校方花打氣。（圖／記者陸運陞攝）

事發後，許多民眾覺得很感傷，送花到校門口致意，「送上鮮花希望孩子能安息」，也有花店接到民眾委託，請人將花送到校門口；另也有該校家長騎車來送校方花打氣，她說「我覺得學校也很辛苦，老師也很認真，送花給學校鼓勵」，也說她兒子以前也發生過同樣的事情，因為罵女同學被拖到山上打，被打到眼睛快瞎，也表示行凶的「乾哥」和涉教唆的「乾妹」都有責任。

▲另也有花店收到委託送花到場。（圖／記者陸運陞攝）

轄區警方則表示，加強並規劃警力於上課至放學各時段巡簽，並與該校學務處及警衛室保持聯繫；另有關學生違規攜帶刀械部分本分局配合校方辦理，若校方通報有明確個案，依違反社維法或刑法及少年事件處理法等辦理。